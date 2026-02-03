Carnevale: a Città di Castello torna la festa di Re Dodone

3 Febbraio 2026 Città di Castello, Inrattenimento, Ultime notizie 0
Carnevale: a Città di Castello torna la festa di Re Dodone

 Il grande evento mascherato animerà il centro della città

La domenica del 15 febbraio 2026 segnerà il ritorno di uno dei momenti più sentiti e attesi dalla comunità tifernate: la celebrazione del Carnevale nel cuore pulsante del centro storico, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello. A partire dalle ore 15:00, Piazza Matteotti si trasformerà il centro storico tra colori e suoni, accogliendo centinaia di famiglie per un pomeriggio all’insegna della spensieratezza. L’intera manifestazione ruoterà attorno alla figura carismatica di Re Dodone, simbolo incontrastato della satira e dell’identità locale, che dall’alto del suo trono simbolico osserverà la folla festante impegnata in battaglie di coriandoli e sfilate allegoriche. Non si tratta semplicemente di una ricorrenza ludica, ma di un vero e proprio rito collettivo che affonda le radici nella memoria storica del territorio, capace di unire generazioni diverse sotto il segno del divertimento condiviso.

L’organizzazione dell’evento, coordinata con minuziosa cura dall’amministrazione comunale, vede il coinvolgimento diretto dell’assessore al Commercio e al Turismo, Letizia Guerri, ha espresso profonda soddisfazione per la capacità di mobilitazione dimostrata dalle realtà locali, sottolineando come questa kermesse sia diventata negli anni un pilastro identitario imprescindibile. La forza del Carnevale risiede infatti nella partecipazione corale delle società rionali e delle associazioni di volontariato, che ogni anno donano il proprio tempo e la propria energia per garantire la riuscita della festa. Questa sinergia tra pubblico e privato permette di offrire un programma variegato, pensato specificamente per stimolare la creatività dei bambini e offrire loro un ambiente sicuro e stimolante dove poter esprimere la propria fantasia attraverso il travestimento.

Il pomeriggio di festa non sarà caratterizzato solo da musica e scherzi, ma offrirà anche uno spaccato delle tradizioni gastronomiche locali. Grazie al presidio dei volontari delle società rionali — tra cui spiccano i nomi storici di Mattonata, Riosecco, San Pio, Salaiolo, San Giacomo, Quelli delà del Ponte, Madonna del Latte, Prato e Casella — la piazza si riempirà di profumi invitanti. Questi gruppi, vera anima pulsante della vita cittadina, allestiranno punti di ristoro dove i presenti potranno godersi una merenda tipica, rafforzando quel senso di comunità che rende unico l’evento. La generosità dei volontari, che opereranno tra le vie e i vicoli, trasformerà la degustazione in un momento di autentica convivialità, dove il piacere del palato si sposa perfettamente con lo spirito goliardico del periodo carnascialesco.

L’appuntamento rappresenta un mezzo strategico per il turismo e il commercio di prossimità. La capacità di richiamare visitatori dai comuni limitrofi e da tutta la regione Umbria è un segnale della vitalità culturale di questa terra. L’assessore Guerri ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al personale dell’Ufficio Commercio, il cui lavoro dietro le quinte è fondamentale per gestire la logistica e la sicurezza di una manifestazione così complessa. L’invito finale è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza autentica tra le mura storiche, celebrando una tradizione che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi senza perdere il suo fascino originario, confermandosi come uno degli eventi più amati e partecipati dell’intero calendario cittadino.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 3 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 3 febbraio 2026
Polizia di Stato, le dichiarazioni degli Agenti feriti a Torino
Milano Cortina 2026, sicurezza tra stazioni ferroviarie e valichi di frontiera
Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello, grande rivelazione del giovane maestro urbinate
Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025–2026 della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia
I tiratori scelti della Polizia di Stato nei siti Olimpici Milano Cortina 2026
Grande partecipazione al Circolo degli Illuminati per la presentazione ufficiale della Comunità Ener
Frode sui Bonus Facciate con crediti d'imposta fittizi
Fabbricazione di tabacchi lavorati di contrabbando a Vigonza
Caso Rigopiano, nuovi rilievi nell’udienza di Perugia
Il telegiornale dell'Umbria del 2 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 2 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 3 febbraio 2026
Segugio maremmano salvato da Vigili del fuoco dopo giorni di scavi
Sala operativa internazionale olimpica, dedicata alla sicurezza dei Giochi Olimpici Milano–Cortina
Rugby Perugia a valanga su Roma e di nuovo secondo
La danza contemporanea torna protagonista sui palcoscenici di Gubbio e Perugia
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*