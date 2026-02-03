Carnevale: a Città di Castello torna la festa di Re Dodone

Il grande evento mascherato animerà il centro della città

La domenica del 15 febbraio 2026 segnerà il ritorno di uno dei momenti più sentiti e attesi dalla comunità tifernate: la celebrazione del Carnevale nel cuore pulsante del centro storico, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello. A partire dalle ore 15:00, Piazza Matteotti si trasformerà il centro storico tra colori e suoni, accogliendo centinaia di famiglie per un pomeriggio all’insegna della spensieratezza. L’intera manifestazione ruoterà attorno alla figura carismatica di Re Dodone, simbolo incontrastato della satira e dell’identità locale, che dall’alto del suo trono simbolico osserverà la folla festante impegnata in battaglie di coriandoli e sfilate allegoriche. Non si tratta semplicemente di una ricorrenza ludica, ma di un vero e proprio rito collettivo che affonda le radici nella memoria storica del territorio, capace di unire generazioni diverse sotto il segno del divertimento condiviso.

L’organizzazione dell’evento, coordinata con minuziosa cura dall’amministrazione comunale, vede il coinvolgimento diretto dell’assessore al Commercio e al Turismo, Letizia Guerri, ha espresso profonda soddisfazione per la capacità di mobilitazione dimostrata dalle realtà locali, sottolineando come questa kermesse sia diventata negli anni un pilastro identitario imprescindibile. La forza del Carnevale risiede infatti nella partecipazione corale delle società rionali e delle associazioni di volontariato, che ogni anno donano il proprio tempo e la propria energia per garantire la riuscita della festa. Questa sinergia tra pubblico e privato permette di offrire un programma variegato, pensato specificamente per stimolare la creatività dei bambini e offrire loro un ambiente sicuro e stimolante dove poter esprimere la propria fantasia attraverso il travestimento.

Il pomeriggio di festa non sarà caratterizzato solo da musica e scherzi, ma offrirà anche uno spaccato delle tradizioni gastronomiche locali. Grazie al presidio dei volontari delle società rionali — tra cui spiccano i nomi storici di Mattonata, Riosecco, San Pio, Salaiolo, San Giacomo, Quelli delà del Ponte, Madonna del Latte, Prato e Casella — la piazza si riempirà di profumi invitanti. Questi gruppi, vera anima pulsante della vita cittadina, allestiranno punti di ristoro dove i presenti potranno godersi una merenda tipica, rafforzando quel senso di comunità che rende unico l’evento. La generosità dei volontari, che opereranno tra le vie e i vicoli, trasformerà la degustazione in un momento di autentica convivialità, dove il piacere del palato si sposa perfettamente con lo spirito goliardico del periodo carnascialesco.

L’appuntamento rappresenta un mezzo strategico per il turismo e il commercio di prossimità. La capacità di richiamare visitatori dai comuni limitrofi e da tutta la regione Umbria è un segnale della vitalità culturale di questa terra. L’assessore Guerri ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al personale dell’Ufficio Commercio, il cui lavoro dietro le quinte è fondamentale per gestire la logistica e la sicurezza di una manifestazione così complessa. L’invito finale è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza autentica tra le mura storiche, celebrando una tradizione che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi senza perdere il suo fascino originario, confermandosi come uno degli eventi più amati e partecipati dell’intero calendario cittadino.