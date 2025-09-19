Carabinieri recuperano oro e arrestano donna truffatrice

45mila euro in gioielli restituiti dopo la truffa ad anziane

I Carabinieri di Sansepolcro hanno recuperato gioielli per 45 mila euro e 500 euro in contanti, sottratti con l’inganno da due giovani donne che si erano presentate come finti militari. Secondo quanto riportato dal Comando Provinciale di Arezzo, le vittime, due pensionate residenti a Imola e Lugo, erano state contattate telefonicamente dalle truffatrici con la falsa notizia di un incidente stradale causato dai rispettivi figli, che avrebbe coinvolto un bambino di quattro anni. Le anziane, prese dal panico e preoccupate per la sorte dei propri cari, avevano consegnato i loro beni preziosi alle malviventi, tra cui 500 grammi di oro del valore stimato di 45 mila euro.

Una delle donne truffate ha però annotato il modello e la targa dell’auto usata dalle finge Carabinieri, permettendo l’immediato intervento delle forze dell’ordine reali. Avvisati dai colleghi emiliani, i militari di Sansepolcro hanno intercettato il veicolo lungo la E45. All’alt intimato, le due donne hanno tentato di fuggire, dando inizio a un inseguimento lungo circa 30 chilometri fino a oltre Città di Castello. Durante la fuga, le fuggitive hanno speronato l’auto dei Carabinieri, ma i militari sono riusciti a bloccare il veicolo grazie a manovre coordinate.

Dal veicolo sono scese due donne, una delle quali minorenne, entrambe poi identificate dalle vittime come le autrici della truffa. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare integralmente i gioielli e il denaro contante. La maggiore di età è stata arrestata e la minorenne affidata ai servizi sociali. Entrambe dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale davanti al Tribunale di Perugia e di truffa davanti alle autorità competenti nei luoghi dove sono stati commessi i reati, come specificato dal Comando Provinciale di Arezzo.

Nella mattinata odierna, il giudice monocratico del tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto della donna maggiorenne, disponendo per lei la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’intervento tempestivo dei Carabinieri e l’attenzione delle vittime hanno così permesso di recuperare beni di grande valore e assicurare alla giustizia le responsabili, sottolinea la nota del Comando Provinciale di Arezzo.