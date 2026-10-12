Carabinieri la sezione tifernate celebra un secolo di storia

Scuole e cittadini per celebrazioni tra memoria e tradizione

📌 FLASH NEWS – La sezione di Città di Castello dell’Associazione Nazionale Carabinieri celebra cento anni di fondazione. Scuole e cittadini partecipano agli omaggi ai caduti, ai cori dei bambini e al concerto della fanfara a Palazzo Vitelli

La Sezione Tifernate dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha celebrato a Città di Castello il centenario della propria fondazione, avvenuta nel 1926. Una giornata di cerimonie, musica e partecipazione pubblica ha riunito rappresentanti delle istituzioni, militari, associazioni e alunni delle scuole primarie, accompagnati da dirigenti e docenti.

Le celebrazioni hanno ripercorso il rapporto costruito nel tempo con la comunità locale. Il programma ha affiancato il ricordo dei caduti a iniziative rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di condividere la storia della sezione e i valori di fedeltà, coraggio e servizio legati all’Arma dei Carabinieri.

Istituzioni e associazioni riunite per il centenario

Alla manifestazione hanno partecipato il presidente della sezione, Mario Menghi, e il presidente onorario, Franco Masini, insieme alle sezioni delle associazioni del comprensorio.

Erano presenti il colonnello Ivan Riccio, comandante provinciale dei Carabinieri, il capitano Massimiliano Croce, comandante della Compagnia di Città di Castello, e i comandanti delle stazioni della vallata. Hanno preso parte alla giornata anche il sindaco Luca Secondi, assessori e consiglieri comunali, il senatore Walter Verini e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Menghi ha spiegato che l’iniziativa nasce dalla volontà di rendere la ricorrenza un’esperienza condivisa. La conoscenza delle tradizioni e delle vicende del territorio, secondo il presidente, contribuisce alla crescita collettiva e favorisce la partecipazione alla vita della comunità. La celebrazione della Virgo Fidelis ha assunto quest’anno un significato particolare proprio per la concomitanza con i cento anni della sezione.

L’omaggio ai caduti e il ricordo di Valerio Gildoni

L’apertura della cerimonia, alla presenza di una pattuglia a cavallo, ha coinvolto le scuole nella deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti dell’Arma. Preghiera e musica hanno accompagnato questo momento commemorativo.

Davanti al pubblico, il Coro di Giammy della Direzione Didattica Statale 2° Circolo ha eseguito la Virgo Fidelis, l’Inno alla Gioia e l’Inno nazionale italiano. Alla partecipazione musicale ha contribuito il maestro Angelo Benedetti, direttore della Filarmonica “Puccini”.

Un’altra tappa è stata la sosta davanti alla targa dedicata al colonnello Valerio Gildoni, per ricordarne il sacrificio. Menghi ha ringraziato il Comune per gli interventi di valorizzazione dei luoghi commemorativi e la cittadinanza per la vicinanza dimostrata all’associazione.

Dimostrazione cinofila e celebrazione in duomo

Il programma è proseguito al parco Ansa del Tevere, dove la squadra acrobatica dei Carabinieri cinofili ha presentato un’esibizione con i cani, accolta dagli applausi degli spettatori.

Nel pomeriggio, il duomo di Città di Castello ha ospitato la messa celebrata dal vescovo Luciano Paolucci Bedini, dal parroco don Alberto Gildoni e dal cappellano militare don Giuseppe Maria Balducci.

Dopo la funzione religiosa si è svolta la sfilata nel centro storico. La conclusione delle celebrazioni è stata affidata al concerto della fanfara della Scuola Sottufficiali di Firenze, nella cornice di Palazzo Vitelli, con il coordinamento del giornalista Massimo Zangarelli.

Luca Secondi: gratitudine per il servizio alla comunità

Nel suo intervento, il sindaco Luca Secondi ha sottolineato la solidità del rapporto tra Città di Castello, l’Arma e l’Associazione Nazionale Carabinieri. A nome della comunità ha espresso riconoscenza per il servizio quotidiano dei militari, che contribuisce alla sicurezza dei cittadini insieme all’attività delle altre forze dell’ordine.

Secondi ha inoltre richiamato la presenza dell’associazione nella vita cittadina durante i decenni, evidenziandone la vicinanza alle persone, alla storia e alle tradizioni locali. Attraverso Mario Menghi e Franco Masini, il sindaco ha rivolto il ringraziamento dell’amministrazione a tutte le componenti dell’Arma.