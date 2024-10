Carabinieri e Protezione Civile testano l’efficacia del piano di soccorso

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello e i volontari della Associazione Nazionale Carabinieri hanno partecipato a un’importante esercitazione di protezione civile per prepararsi a situazioni di emergenza legate a calamità naturali. Lo scenario simulato prevedeva un dissesto idrogeologico del fiume Tevere causato da condizioni meteorologiche avverse, con conseguente esondazione nella zona di Città di Castello, causando danni materiali e rischi per la popolazione.

Le operazioni hanno coinvolto diverse unità dell’Arma, supportate dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia e dal Comando Provinciale di Perugia. Inoltre, hanno partecipato anche gli esperti del Comando Legione Carabinieri Umbria, specializzati in telecomunicazioni, il cui contributo è stato cruciale. Uno degli aspetti chiave della simulazione è stato l’ipotesi di interruzione delle normali comunicazioni, un problema che si presenta spesso in situazioni di emergenza reali.

Per affrontare questa criticità, i tecnici dei Carabinieri hanno messo alla prova un’antenna innovativa, progettata per garantire le comunicazioni radio anche in assenza delle reti tradizionali. Questa nuova tecnologia è stata testata con successo, dimostrando la sua capacità di mantenere un contatto stabile con gli organi centrali del Comando Generale dell’Arma. Il coordinamento è stato potenziato anche dal coinvolgimento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Città di Castello, ente preposto alla direzione delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione. Il C.O.C., insieme alle forze dell’ordine, ha contribuito a verificare la funzionalità dei sistemi di allerta e la rapidità di intervento in caso di eventi catastrofici.

L’esercitazione ha permesso di valutare diversi fattori operativi essenziali, tra cui il rispetto dei tempi di attivazione delle unità coinvolte, la capacità di risposta tempestiva e l’efficacia del coordinamento tra le varie forze in campo. Si è anche verificata la gestione dei rinforzi, necessari per garantire la sicurezza della popolazione, nonché l’efficacia delle misure preventive, come il contrasto al rischio di atti di sciacallaggio che spesso seguono le calamità naturali.

I risultati dell’esercitazione hanno dimostrato l’elevata efficienza del dispositivo organizzato dai Carabinieri, confermando le capacità tecniche e operative del personale. Grazie all’uso di strumenti avanzati per la comunicazione, l’Arma è stata in grado di gestire efficacemente tutte le fasi di un’emergenza complessa come quella simulata. Il coordinamento con le altre istituzioni, sia locali che centrali, è stato fluido e ha garantito una risposta rapida ed efficace, dimostrando l’importanza di queste prove per migliorare costantemente la prontezza operativa in caso di calamità naturali.