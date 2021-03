Chiama o scrivi in redazione

Carabinieri di Umbertide eseguono ordine di carcerazione

I Carabinieri della Stazione di Umbertide hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, a carico di un soggetto di nazionalità albanese, già conosciuto dall’Arma. L’uomo, un 41enne, deve scontare un residuo pena di circa 1 anno e 8 mesi di reclusione.

Nello specifico, i fatti per cui la persona è stata arrestata, risalgono al mese di maggio 2017 quando fu trovato in possesso di ben due chili e mezzo di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata al mercato dello spaccio.

L’uomo, per il tramite del proprio legale di fiducia, a seguito del decreto di condanna ha chiesto di beneficiare di una misura alternativa alla detenzione in carcere, ottenendo dall’Autorità Giudiziaria di essere sottoposto alla detenzione domiciliare presso l’abitazione di residenza.