Carabinieri, controlli rafforzati lungo la strada Apecchiese

Val Tiberina, verificati 32 veicoli e controllate 43 persone

📌 FLASH NEWS – Controlli straordinari dei Carabinieri in Val Tiberina, con particolare attenzione all’Apecchiese: controllati 32 veicoli e 43 persone. Cinque segnalazioni in Prefettura per stupefacenti e tre sanzioni al Codice della Strada.

Dispositivo straordinario in tutta la Val Tiberina

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno intensificato i servizi di controllo sul territorio della Val Tiberina, predisponendo un dispositivo articolato su più pattuglie. L’attività è stata organizzata con finalità preventive e con una particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale.

L’operazione ha interessato diverse zone del territorio, con controlli rivolti sia ai conducenti sia alle persone considerate di interesse operativo. Una presenza capillare dell’Arma finalizzata a prevenire comportamenti illeciti e, sul fronte della viabilità, a contrastare le condotte potenzialmente pericolose.

Attenzione concentrata sulla strada Apecchiese

Una parte significativa del dispositivo è stata concentrata lungo la strada Apecchiese, arteria particolarmente frequentata dai motociclisti. Proprio le caratteristiche del traffico registrato su questo collegamento hanno determinato un rafforzamento delle verifiche da parte dei militari.

L’obiettivo dei controlli è stato quello di prevenire comportamenti imprudenti alla guida e richiamare automobilisti e motociclisti al rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada.

L’attenzione dedicata all’Apecchiese è collegata anche alla storia recente della strada. Nel corso degli anni, infatti, lungo questa arteria sono stati registrati numerosi incidenti, alcuni dei quali hanno avuto conseguenze mortali. Da qui la scelta di aumentare la presenza delle pattuglie e sviluppare un’attività preventiva visibile sul territorio.

Controllati 32 veicoli e identificate 43 persone

Il bilancio complessivo del servizio straordinario predisposto dalla Compagnia di Città di Castello comprende 32 veicoli sottoposti a verifica e 43 persone controllate.

Le pattuglie dell’Arma tifernate hanno effettuato accertamenti mirati sulla circolazione stradale, affiancando a questa attività anche l’identificazione delle persone incontrate durante i servizi.

La presenza contemporanea di più pattuglie ha consentito di ampliare il raggio delle verifiche e di mantenere un controllo diffuso nelle aree interessate dall’operazione.

Cinque persone segnalate alla Prefettura

Durante gli accertamenti, cinque persone di età compresa tra 22 e 47 anni sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Per tutte è scattata la segnalazione alla Prefettura, secondo quanto previsto dalla normativa.

Sul fronte della circolazione stradale, invece, sono state riscontrate irregolarità nei confronti di tre utenti della strada. Tre persone, tra automobilisti e motociclisti, sono state sanzionate per violazioni al Codice della Strada emerse durante i controlli.

Gli accertamenti hanno quindi riguardato contemporaneamente il rispetto delle norme sulla circolazione e l’attività generale di prevenzione condotta dai Carabinieri nel territorio della Val Tiberina.

Sicurezza stradale al centro dei servizi

Il dispositivo rientra nella strategia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità portata avanti dall’Arma dei Carabinieri attraverso una presenza costante e riconoscibile sul territorio.

Nel caso dell’Apecchiese, l’attività assume una specifica rilevanza sul versante della sicurezza stradale, considerata l’elevata presenza di motociclisti e i precedenti incidenti registrati lungo l’arteria.

L’intensificazione dei controlli punta dunque ad agire prima che si verifichino situazioni di pericolo, attraverso verifiche dirette e una maggiore presenza delle pattuglie sulle strade maggiormente interessate dal traffico.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane

L’attività svolta non resterà un intervento isolato. Analoghi servizi straordinari sono previsti anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di consolidare l’azione preventiva già avviata nella Val Tiberina.

I Carabinieri continueranno quindi a predisporre controlli sul territorio, modulando il dispositivo sulla base delle esigenze operative e delle caratteristiche delle diverse aree interessate.

La prosecuzione dei servizi punta a mantenere elevata l’attenzione sulla sicurezza della circolazione, sul rispetto delle norme e sulla prevenzione dei comportamenti illeciti, assicurando una presenza continuativa dell’Arma nel territorio di competenza della Compagnia di Città di Castello.