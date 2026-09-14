Canoa e inclusione, tredicesima edizione sul fiume tifernate

Appuntamento il 16 settembre con attività aperte e inclusive

📌 FLASH NEWS – Torna mercoledì 16 settembre a Città di Castello “La canoa è per tutti”, giornata dedicata a sport e inclusione. Dalle 14.30 persone con disabilità e famiglie potranno vivere il fiume tra canoa, natura e attività sensoriali.

Sport, natura e partecipazione tornano a incontrarsi a Città di Castello con la tredicesima edizione de “La canoa è per tutti”, iniziativa dedicata alle persone con disabilità e alle loro famiglie. L’appuntamento è fissato per mercoledì 16 settembre 2026, a partire dalle ore 14.30, nella sede del Canoa Club Città di Castello.

La manifestazione è promossa dal Rotary Club Città di Castello insieme al Canoa Club Città di Castello e raggiunge quest’anno il traguardo delle tredici edizioni. Un percorso che ha trasformato l’appuntamento in un’occasione cittadina dedicata alla condivisione, alla partecipazione e alla possibilità di vivere lo sport senza barriere.

Al centro del pomeriggio ci sarà la canoa, ma il programma comprenderà anche esperienze dedicate alla conoscenza dell’ambiente fluviale, attività all’aria aperta e momenti conviviali.

Tredici edizioni dedicate all’inclusione

“La canoa è per tutti” nasce dalla volontà di consentire alle persone con disabilità di avvicinarsi alla pratica della canoa, scoprendo contemporaneamente il fiume e il suo ambiente.

L’iniziativa è stata costruita per coinvolgere non soltanto i partecipanti, ma anche le loro famiglie, creando un pomeriggio da trascorrere insieme in un contesto informale e accogliente.

Le tredici edizioni raggiunte nel 2026 rappresentano un risultato significativo per una manifestazione che ha fatto della continuità e della collaborazione tra le realtà locali uno dei propri elementi caratterizzanti.

L’obiettivo resta quello di utilizzare lo sport come strumento capace di favorire l’incontro e la partecipazione, cercando di superare ostacoli non esclusivamente fisici, ma anche culturali e relazionali.

Una rete di associazioni e servizi del territorio

La giornata sarà resa possibile dalla collaborazione tra numerosi soggetti che operano sul territorio con differenti competenze.

Accanto al Rotary Club e al Canoa Club Città di Castello parteciperanno l’Inner Wheel Club Città di Castello, i Vigili del Fuoco di Città di Castello, il Rotary Club di Sansepolcro e Malakos.

Saranno coinvolte anche la Cooperativa La Rondine e la Cooperativa ASAD, mentre il supporto organizzativo vedrà la presenza della Protezione Civile, della Croce Bianca e di Sogepu.

Una rete che permette di unire esperienze differenti intorno a un obiettivo comune: realizzare un appuntamento nel quale le persone con disabilità possano partecipare alle attività in un ambiente organizzato per favorire accoglienza, socializzazione e condivisione.

Malakos porta le esperienze sensoriali sull’argine

Tra le novità della tredicesima edizione figura la partecipazione di Malakos, che proporrà lungo l’argine una serie di attività ed esperienze sensoriali legate al fiume e al suo ambiente naturale.

L’iniziativa permetterà ai partecipanti di conoscere l’ecosistema fluviale attraverso modalità accessibili e coinvolgenti, utilizzando i sensi come strumento per entrare in contatto con la natura.

L’esperienza punta così ad affiancare alla pratica sportiva una componente dedicata alla scoperta del territorio e del valore dell’ambiente fluviale, ampliando le possibilità offerte durante il pomeriggio.

Canoa, natura e una carrozza trainata da cavallo

Il programma non sarà limitato alle attività sull’acqua. Durante la manifestazione sarà presente anche una carrozza trainata da cavallo, inserita tra le proposte pensate per rendere la giornata più varia e coinvolgente.

Non mancheranno inoltre i momenti conviviali. Sono previste merende e degustazioni di gelato, occasioni pensate per favorire l’incontro tra partecipanti, famiglie, volontari e rappresentanti delle organizzazioni coinvolte.

Attività semplici che rispondono alla filosofia dell’iniziativa: creare una giornata da trascorrere insieme senza formalità, facendo dello sport e della natura occasioni per costruire relazioni e momenti di serenità.

Abbattere anche le barriere culturali e relazionali

Uno degli aspetti centrali della manifestazione riguarda il significato attribuito alla parola inclusione. L’intento non è soltanto quello di rendere possibile una determinata attività sportiva, ma di creare condizioni nelle quali ogni partecipante possa sentirsi parte della giornata.

La collaborazione tra associazioni, servizi e organizzazioni del territorio diventa quindi uno strumento per realizzare esperienze accessibili e per mostrare concretamente come il lavoro comune possa contribuire al superamento delle barriere.

“La canoa è per tutti” propone in questo modo un modello nel quale sport, socialità e attenzione alle fragilità vengono riuniti all’interno della stessa esperienza.

Il progetto del Rotary per l’anno 2026-2027

L’appuntamento rientra nel programma predisposto dal Rotary Club Città di Castello per l’anno rotariano 2026-2027, sviluppato intorno al principio “INCLUDENDO per un impatto duraturo”.

L’impegno indicato dal club è quello di contribuire alla costruzione di una comunità nella quale ciascuna persona possa trovare occasioni per essere accolta, coinvolta e valorizzata, indipendentemente dalle proprie condizioni.

La tredicesima edizione de “La canoa è per tutti” traduce questo principio in una giornata concreta di attività e condivisione.

L’appuntamento è quindi per mercoledì 16 settembre, dalle ore 14.30, nella sede del Canoa Club Città di Castello, dove partecipanti, famiglie e realtà del territorio torneranno a incontrarsi sulle rive del fiume nel segno dello sport e dell’inclusione.