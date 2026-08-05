Canoa club Città di Castello rinnova la convenzione sportiva

Accordo quinquennale negli impianti di Città di Castello

📝 Sottoscritta la nuova convenzione quinquennale tra l’ente Comune di Città di Castello ed il Canoa Club per la gestione dell’impianto sportivo, garantendo la massima inclusione sociale, le attività giovanili e la cura del fiume che attraversa la città

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Città di Castello, 5 08 2026 – L’amministrazione comunale di Città di Castello ha formalizzato la sottoscrizione di una nuova intesa ufficiale con il Canoa Club Città di Castello, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello. L’accordo istituzionale disciplina in modo puntuale la gestione dell’impianto sportivo comunale che risulta interamente dedicato alle discipline della canoa. Questa importante intesa si inserisce all’interno di un progetto amministrativo di carattere generale, finalizzato alla valorizzazione sistematica del patrimonio impiantistico locale attraverso l’affidamento delle strutture a realtà associative specializzate e qualificate. L’obiettivo primario perseguito dalla municipalità consiste nel garantire una cura costante, efficiente e professionale dei beni pubblici presenti sul territorio, affidandone la conduzione pratica a soggetti dotati di competenze specifiche ed elevate capacità organizzative nel settore di riferimento.

Il contratto appena siglato tra le parti prevede una durata quinquennale ben definita, con una scadenza ufficiale programmata per il trenta giugno 2031. L’affidamento diretto disposto a favore del sodalizio sportivo è stato formalizzato applicando rigorosamente le disposizioni stabilite dall’articolo cinquanta, comma uno, lettera b del Decreto Legislativo trentasei del 2023, noto nel settore come Codice dei Contratti Pubblici. L’iter procedurale amministrativo ha inoltre seguito con precisione quanto previsto dalla Legge Regionale numero cinque del 2007. Tale quadro normativo regionale consente esplicitamente il ricorso all’affidamento diretto per gli impianti sportivi che risultano privi di rilevanza economica, a condizione che sul territorio comunale sia presente un unico soggetto idoneo a promuovere e sviluppare la specifica disciplina sportiva.

In questo specifico contesto normativo e organizzativo, il Canoa Club Città di Castello rappresenta l’unica realtà locale regolarmente iscritta alla Federazione Italiana Canoa Kayak, denominata comunemente FICK, ed è accreditato presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche gestito da Sport e Salute. Questa assoluta unicità sul territorio ha reso pienamente legittima l’assegnazione diretta della struttura sportiva, evitando ulteriori passaggi burocratici complessi. La società sportiva vanta una tradizione storica, gloriosa e profondamente radicata nel tessuto cittadino, configurandosi da decenni come un presidio fondamentale per la diffusione, la pratica agonistica e la promozione degli sport d’acqua all’interno della comunità locale.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari ed operativi, il nuovo capitolato di servizio stabilisce che la società sportiva si faccia interamente carico di tutte le spese relative al funzionamento quotidiano e alla gestione ordinaria dell’impianto. In base agli accordi contrattuali, il gestore provvede in autonomia all’intestazione diretta di tutte le utenze necessarie e alla realizzazione tempestiva degli interventi di manutenzione ordinaria indispensabili per la conservazione della struttura. A fronte di tali impegni economici significativi e della preziosa funzione di utilità sociale svolta quotidianamente dall’associazione a beneficio della collettività, il Comune riconosce al club un corrispettivo annuo pari a 3400 euro, per un valore economico complessivo quantificato in diciassettemila euro calcolato sull’intero arco del quinquennio contrattuale.

Un pilastro fondamentale della nuova convenzione riguarda la garanzia di un’offerta sportiva estremamente ricca, aperta e inclusiva nei confronti dell’intera cittadinanza, caratterizzata da una forte e spiccata valenza sociale. L’impianto sportivo sarà infatti accessibile a tutte le fasce d’utenza, con un’attenzione particolare e prioritaria rivolta ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità, nel pieno e totale rispetto dei principi di inclusività, pari opportunità e rigorosa non discriminazione basata sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’origine etnica. All’interno di questo quadro di apertura comunitaria, il club promuove attivamente la Scuola di Canoa, l’attività agonistica di alto livello, i corsi specifici dedicati agli adulti, le escursioni di gruppo e le iniziative legate alla pratica del Dragon Boat.

Alle attività puramente sportive si affiancano numerose iniziative a carattere ricreativo ed educativo, progettate e realizzate per coinvolgere un’ampia platea di cittadini nel corso dell’intero anno solare. Un elemento distintivo di grande rilevanza civica è rappresentato dal contributo attivo che l’associazione garantisce per il presidio, la sorveglianza e la manutenzione ordinaria di un tratto del fiume che attraversa la città. Questo impegno costante unisce la passione per la disciplina sportiva alla salvaguardia concreta dell’ambiente fluviale, confermando il ruolo insostituibile del sodalizio nella tutela del patrimonio naturalistico e pubblico cittadino.

L’assessore comunale allo sport, Riccardo Carletti, ha voluto sottolineare con fermezza come la firma di questa nuova convenzione si inserisca perfettamente nel più ampio programma amministrativo relativo ai nuovi affidamenti degli impianti sportivi cittadini. Tale percorso strutturato ha preso ufficialmente il via con la definizione del nuovo contratto di servizio di Polisport e prosegue ora a passo spedito, con l’obiettivo finale di coinvolgere e regolarizzare tutti gli oltre trenta impianti sportivi che rientrano nella competenza dell’ente locale.

Contestualmente a questo atto, l’amministrazione comunale mantiene alta l’attenzione sul patrimonio impiantistico periferico: è infatti attualmente in corso di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, con scadenza improrogabile fissata al ventiquattro agosto, l’avviso pubblico relativo al bando per l’affidamento in gestione dei campi da calcio e degli stadi del territorio. Attraverso questi provvedimenti concreti, l’amministrazione conferma la massima fiducia in una realtà storica e gloriosa, assicurando continuità a una tradizione sportiva prestigiosa e garantendo che lo sport rimanga uno strumento pubblico aperto, accessibile e inclusivo per tutti i cittadini.