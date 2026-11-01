Cani da tartufo, Tina vince tra gli adulti al Memorial Ghigi

Oltre 70 i cavatori al Cassero, premiati anche Kimmy e Leroy

📌 FLASH NEWS – Tina con Alessandro Mischianti vince tra gli adulti al Memorial Alessandro Ghigi di Città di Castello. Successi anche per Alvaro Giardini con Kimmy nei cuccioli e Luca Rosatini con Leroy nel riporto. Oltre 70 cavatori in gara

Tina, condotta da Alessandro Mischianti, ha conquistato la categoria adulti del quinto Memorial Alessandro Ghigi, la gara di ricerca e cavatura del tartufo su ring disputata nella mattinata del 1° novembre ai Giardini del Cassero di Città di Castello. Tra i cuccioli si è imposto Alvaro Giardini con Kimmy, mentre nella prova di riporto il successo è andato a Luca Rosatini con Leroy.

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Tartufai Alta Valle del Tevere insieme al Comune di Città di Castello, ha richiamato oltre 70 cavatori. La competizione rientra nel programma del 46° Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, che proseguirà nel centro storico anche il 7 e 8 novembre e il 14 e 15 novembre, con ingresso libero.

Sei tartufi da individuare contro il tempo

Il memorial ha messo alla prova il fiuto e l’abilità dei cani in un’area delimitata, dove erano stati collocati a distanza sei tartufi. L’obiettivo era individuarli nel minor tempo possibile, sotto il controllo del cronometro.

Il regolamento prevedeva la categoria cuccioli fino a sette mesi, maschi e femmine, la categoria libera adulti e il riporto, aperto a tutte le categorie. Alla competizione era associato anche il premio Jimmy, riservato al più giovane tartufaio partecipante e dedicato alla memoria di Giovannino Jimmy Cecchini, cavatore e imprenditore del settore.

La cornice della gara era quella dei Giardini del Cassero, all’ingresso di Piazza Gabriotti, tra la Cattedrale, la Torre Civica e il Palazzo comunale.

Il ruolo dei cani nella tradizione dell’Altotevere

Bracchi, incroci bracco-pointer, lagotti, meticci e cocker spaniel sono tra i compagni di lavoro dei tartufai del territorio. La loro preparazione rappresenta una componente essenziale della cerca, insieme all’esperienza del cavatore e all’impiego del vanghino per l’estrazione.

Nel territorio tifernate operano oltre 1.500 tartufai con regolare tesserino. Il percorso indicato per l’abilitazione attraverso Afor, Agenzia Forestale Umbria, comprende formazione, esame finale e versamento della quota annuale.

La presenza femminile nell’attività è in crescita. Accanto ai cavatori più esperti, nuove generazioni di tartufaie e tartufai contribuiscono a tramandare conoscenze legate al bosco, alla ricerca e al rapporto con gli animali.

Un’associazione con oltre 700 iscritti

Fondata nel 1986, l’associazione conta oltre 700 iscritti ed è presieduta da Andrea Canuti, affiancato da un consiglio composto da giovani.

Tra i protagonisti della tradizione locale figurano Fabio Cecchini, il segretario Italo Bianchini, Angelo Marioli e Aldo Bianchini, che a 93 anni è ancora in attività dopo settant’anni dedicati alla cerca.

Il legame con i cani emerge anche nei racconti familiari. Angelo Marioli ha ricordato lo zio, scomparso a novant’anni, che riservava al proprio animale un posto sul divano di casa: una testimonianza dell’affetto che accompagna la collaborazione durante le uscite nei boschi.

Il valore economico e la promozione del territorio

L’abilità nella ricerca può portare le valutazioni dei cani più preparati anche oltre i 4mila euro. Sul mercato al dettaglio, invece, le quotazioni del tartufo bianco riportate in occasione della manifestazione oscillano tra 2mila e 4mila euro al chilogrammo, in base alle pezzature.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessora al Commercio e Turismo Letizia Guerri hanno sottolineato il contributo dei cavatori e dei loro cani alla valorizzazione del comprensorio. Il settore, hanno evidenziato, affianca alla dimensione agroalimentare la promozione culturale, artistica e ambientale dell’Altotevere e dell’Umbria.

Dopo la prima giornata, caratterizzata dalla presenza di visitatori e turisti nel centro storico, il Salone continua con altri due fine settimana dedicati al bianco pregiato e alle tradizioni della cerca.