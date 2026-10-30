Campo sportivo Umbertide, via libera all’esproprio comunale

Passo decisivo per il recupero dell’impianto a Umbertide

📌 FLASH NEWS – Il Consiglio comunale approva il vincolo preordinato all’esproprio del “Città di Torino”. Prosegue l’iter per acquisire e riqualificare lo storico impianto sportivo di Umbertide, con l’obiettivo di restituirlo a società sportive, giovani e comunità locale

Umbertide, 30 10 2026 – Il Consiglio comunale di Umbertide ha approvato il vincolo preordinato all’esproprio relativo al complesso sportivo “Città di Torino”, segnando un passaggio rilevante nel percorso amministrativo avviato per riportare la struttura nella piena disponibilità pubblica. La decisione rappresenta un momento chiave all’interno dell’iter che punta all’acquisizione dell’impianto e alla sua successiva riqualificazione. L’obiettivo dell’amministrazione è recuperare una struttura considerata da anni un punto di riferimento per l’attività sportiva cittadina, come riporta il comunicato dell’Uffcio Comunicazione del Comune di Umbertide.

Il complesso, attualmente di proprietà privata, ha ospitato nel tempo attività sportive, allenamenti e competizioni, diventando un luogo significativo per diverse generazioni di cittadini. La mancata disponibilità dell’impianto ha infatti ridotto le opportunità per le associazioni e le società sportive del territorio, che hanno perso uno spazio importante per lo svolgimento delle proprie attività. Proprio per questo il Comune ha avviato un percorso finalizzato a restituire la struttura alla collettività e a garantirne nuovamente l’utilizzo pubblico. L’intervento viene motivato dalla volontà di recuperare un bene considerato parte della storia sportiva locale e di metterlo nuovamente al servizio della comunità.

Dopo l’approvazione del vincolo da parte dell’assemblea comunale, il procedimento proseguirà con la conferenza di servizi. In quella sede sarà esaminato il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto per il futuro dell’impianto. Si tratta di una fase essenziale per valutare le caratteristiche dell’intervento e gli aspetti tecnici necessari alla realizzazione dell’opera.

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, il “Città di Torino” dovrà diventare un impianto rinnovato, sicuro e adeguato alle prescrizioni previste dagli organismi competenti. Il progetto è orientato alla realizzazione di una struttura conforme alle norme applicabili e ai requisiti richiesti dal CONI, così da consentire il conseguimento delle necessarie omologazioni per l’organizzazione di gare agonistiche. L’obiettivo finale è quello di garantire spazi adeguati alla pratica sportiva e di offrire alle associazioni locali una struttura in grado di rispondere alle esigenze dell’attività quotidiana e delle competizioni ufficiali.

Nelle dichiarazioni diffuse dal Comune, il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini hanno sottolineato il significato dell’operazione non solo sotto il profilo infrastrutturale, ma anche dal punto di vista sociale. Secondo gli amministratori, il recupero del campo rappresenta un investimento dedicato ai giovani, alle società sportive e all’intera comunità. Lo sport viene indicato come uno strumento di crescita, inclusione e aggregazione, capace di favorire il benessere delle persone e di rafforzare le relazioni sociali.

La prospettiva è quella di riportare in vita uno spazio storico della città, consentendo nuovamente a ragazzi, atleti e associazioni di utilizzarlo come luogo di incontro, formazione sportiva e partecipazione collettiva.