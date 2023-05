Campionato under 14 Femminile CdC Volley ancora in finale

Campionato under 14 – Il Città di Castello pallavolo femminile under 14 finalista per il secondo anno consecutivo in questo torneo regionale riesce con una prestazione superba a conquistare la medaglia d’oro di categoria e conquista l’accesso alle FINALI NAZIONALI che si disputeranno dal 16 al 21 maggio nella città di Cesena -Emilia Romagna.

Un risultato straordinario in una cornice di pubblico bellissima che ha messo di fronte le due migliori squadre dell’Umbria e tutte due provenienti dall’Alta Valle del Tevere; gara super sentita dalle ragazze del team biancorosso anche perché le avversarie erano le cugine del Trestina volley, quindi un derby che mai era successo in una finale regionale umbra; questo non fa altro che dare onore e risalto al lavoro che si fa in Alto Tevere con lo sport della pallavolo.

Premettiamo che ambedue le squadre meritavano di vincere questa partita ma come succede nello sport solamente una trionfa e questa volta è toccato alle ragazze del mister prof. Pier Paolo Quarta coadiuvato in panchina da Elisa Moro e dai dirigenti del team Orazi Pierluigi, Mandrelli Maurizio e Biancarelli Roberto. Parlando della gara il Città di Castello si presentava a questo appuntamento con la defezione per motivi di studio Erasmus delle atlete Borgogni e Donati Sarti che venerdì avevano contribuito alla conquista della finale mentre il Trestina volley era con un organico al completo; nel primo set con fantastico turno al servizio di Biancarelli il Città di Castello spicca il volo sull’8-0 poi si gioca alla pari ma il set finisce 25/20 per le tifernati.

Mister Polenzani richiama energicamente la sua squadra e c’è subito una reazione che porta ad impattare sull’1 a 1; Quarta in questo set prova a ruotare molti elementi della squadra ma purtroppo senza risultato. Nel terzo set le ragazze biancorosse si portano avanti e quel gap che creano all’inizio se lo portano fino alla fine andando sul 2 a 1, buona la prestazione di tutte le ragazze sempre presenti ed incisive in attacco, difesa ed in costruzione.

Entusiasmo alle stelle per le atlete del presidente Caselli che iniziano la quarta frazione con una determinazione ed una voglia di raggiungere l’obiettivo finale che permette loro di acquisire un buon vantaggio anche se le avversarie non si danno per vinte e lottano su ogni palla. Questo gap piano piano le ragazze di mister Polenzani lo recuperano ma a tagliare il traguardo e ancora il Città di Castello pallavolo che vince set e partita e si fregia del titolo regionale under 14.

Il roster completo del Città di Castello pallavolo è composto da Boriosi Giada, Trombi Greta, Donati Sarti Matilde, Zanchi Lisa, Provincia Matilde, Biancarelli Marta, Dottorini Giorgia, Manganelli Celeste, Rossi Viola, Calestrini Margherita, Savini Sofia, Pruscini Adele, Piandani Ginevra, Borgogni Elisa, Zanelli Caterina, Pecorari Serena e Buttarini Anna.