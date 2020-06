Camp estivo organizzato dall’FC Castello e Junior Castello calcio

In queste settimane di isolamento, nelle quali tutti ci siamo trovati a fare dei sacrifici, le associazioni sportive hanno dovuto sospendere totalmente le proprie attività. La Fc Castello Calcio e la Junior Castello Calcio con molto piacere, comunicano la ripartenza per la stagione 2020/2021 confermando la partecipazione a tutte le categorie della stagione precedente.

Le società, con i loro responsabili, cercheranno di mettere in campo come ora mai da trenta anni, tutte le risorse che riusciranno a reperire, sapendo già che la ripartenza non sarà facile. Il divertimento, il gioco, la socialità, la ripresa delle tecniche individuali del gioco del calcio, troppo bruscamente interrotte sono gli ingredienti che l’FC Castello Calcio e la Junior Castello Calcio, con in testa i rispettivi presidenti cav. Lucio Ciarabelli e avv. Lorenzo Pieracci vogliono mettere a disposizione di tutti i bambini e le bambine dai 5 ai 12 anni che vorranno partecipare al Camp estivo 2020.

Il camp avrà inizio da lunedì 22 giugno e resterà attivo sino alla ripresa dell’attività agonistica delle varie squadre dell’FC Castello Calcio e della Junior Castello Calcio del mese di agosto, questo per venire incontro anche alle esigenze di tante famiglie che per ragioni di lavoro magari non potranno di godere di molti giorni di ferie estive o anche per nulla.

I moduli del camp saranno settimanali dal lunedì al venerdì mattina dalle 8 alle 13 e si svolgeranno allo stadio’ “Achille Baldinelli” di via Cadibona, dove già la società ha predisposto l’impianto a tutte le normative indicate dalla F.I.G.C., ma soprattutto delle indicazioni del Dpcm governativo su questa materia. Ci saranno campi ben delimitati, tecnici ed istruttori qualificati e soprattutto in numero adeguato ed anche il relativo materiale sportivo sarà regolarmente sanificato.

Le iscrizioni e tutte le informazioni si ricevono presso la segreteria dello stadio “Baldinelli” sito in via Cadibona che sarà a disposizione degli interessati dalle ore 18:00 alle ore 19.00 per avere tutti i dettagli organizzativi, o contattando i numeri 3391682666 – 3336998752.

Vi aspettiamo per trascorrere un periodo di sano divertimento e con tante attività ludico sportive in un ambiente sereno e accogliente come è l’impianto sportivo “ A. Baldinelli.” I Presidenti F.C. Castello Calcio S.S.D arl A.S.D. Junior Castello Calcio Cav. Lucio Ciarabelli Avv.Lorenzo Pieracci