Cammina sulla E45 in stato alterato, fermata dalla polizia

Donna di 28 anni salvata su rampa Montone-Pietralunga

Una donna di 28 anni è stata fermata nella mattinata di lunedì 24 giugno 2025 mentre percorreva a piedi la E45, all’altezza della rampa Montone-Pietralunga, in direzione Perugia. La segnalazione è arrivata durante il servizio ordinario di controllo svolto dagli agenti della Polizia Provinciale, che hanno notato la presenza della giovane in carreggiata intorno alle ore 8:15.

La ragazza camminava lungo la strada statale, in una zona notoriamente trafficata, mettendo in serio pericolo la propria incolumità e quella degli automobilisti in transito. Alla vista della pattuglia, inizialmente si è rifiutata di comunicare con gli operatori, mostrando chiari segnali di alterazione psicofisica. Gli agenti, dopo vari tentativi, sono riusciti a stabilire un contatto e a convincerla con pazienza a lasciare la sede stradale e salire a bordo del mezzo di servizio.

Il tratto interessato, nei pressi dello svincolo tra Montone e Pietralunga, è particolarmente insidioso per la presenza di un traffico sostenuto soprattutto nelle prime ore della giornata. Le condizioni in cui si trovava la giovane hanno richiesto l’intervento di ulteriori autorità: gli agenti hanno contattato immediatamente i servizi sociali competenti e la madre della ragazza, che ha raggiunto il luogo del fermo poco dopo l’allarme.

Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, è stato evitato un potenziale incidente in una zona priva di marciapiedi o aree protette per i pedoni. L’azione è avvenuta nell’ambito delle normali attività di presidio del territorio svolte quotidianamente dalla Polizia Provinciale, che include anche il monitoraggio delle arterie ad alta percorrenza come la E45.

Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni sanitarie o sullo stato psicologico della giovane, ma la situazione è stata presa in carico dai servizi socio-sanitari, come previsto in questi casi. L’intervento è avvenuto senza incidenti, e la donna è stata accompagnata in sicurezza fuori dalla carreggiata, in attesa delle valutazioni degli assistenti sociali e dei familiari.

Il caso ha attirato l’attenzione per la pericolosità del gesto in una delle principali arterie dell’Umbria, sottolineando ancora una volta l’importanza dei controlli sul territorio, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando la presenza di veicoli è più elevata. L’episodio è stato segnalato anche alle autorità sanitarie locali per le eventuali misure di assistenza e tutela.

La Polizia Provinciale ha concluso l’intervento restituendo fluidità alla circolazione, che aveva subito un rallentamento momentaneo in corrispondenza della rampa. Nessun veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano conseguenze per la viabilità.