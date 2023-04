Camion tampona polizia, ferito agente, incidente stradale a Castello

Camion tampona polizia – Un camion ha tamponato, oggi alle 6, un’auto della polizia. Il fatto è accaduto sulla Strada Statale 3bis “Tiberina”, dove la pattuglia era arrivata per soccorso ad una vettura in avaria. Ed è su quel punto, al chilometro 119,20 in direzione Ore, che un camion ha tamponato la macchina della Polizia di Stato.

Nel tamponamento è rimasto ferito un agente, per fortuna si apprende da Anas, in maniera non grave. Illeso, invece, l’atro agente che era con lui. La strada, comunica Anas, è rimasta bloccata per alcune ore per permettere alla Forze dell’ordine di effettuare le operazioni ti rilevamento e ali operai di ripristinare il percorso. Circolazione ripristinata a partire dalle 10.