Camion in panne traffico rallentato sulla E45 a San Giustino

Difesa, Crosetto incontra Kallas “L’Europa deve passare dalle parole ai fatti” Al centro del colloquio, in primo luogo, il rafforzamento dell'operazione ASPIDES e la sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Rosso e nel Mediterraneo

Da Intesa Sanpaolo indagine sui Neet “Fenomeno in calo ma resta sfida sociale” MILANO (ITALPRESS) – Il fenomeno dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano nè studiano, in Italia è in forte diminuzione, ma continua a rappresentare una delle principali sfide sociali ed economiche del Paese. E’ quanto emerge dalla ricerca “La condizione NEET. Dati, cause e politiche di un fenomeno […]

Top Dealers Italia, a Milano il futuro delle concessionarie tra AI e noleggio MILANO (ITALPRESS) – Noleggio, remarketing, usato, digital marketing e intelligenza artificiale sono stati al centro dell’ottavo appuntamento di Top Dealers Italia, ospitato il 1° ottobre 2026 nella nuova sede di Ambrostore a Segrate. La giornata ha riunito un pubblico ristretto e selezionato di circa 200 dealer, manager, rappresentanti delle associazioni e Best Partners, favorendo un […]

A Milano apre il Mulino Bistrò, uno spazio dedicato al mondo della colazione ROMA (ITALPRESS) – I sapori della colazione accompagnano gli italiani ben oltre il risveglio: il 63,2% degli intervistati consuma prodotti tradizionalmente associati al primo pasto della giornata anche in altri momenti. Mentre un intervistato su 3 (31,5%) si spinge oltre, concedendosi una vera e propria colazione fuori dall’orario mattutino. E’ quanto emerge dall’indagine condotta da […]

Giudici “In Italia non c’è carenza di taxi, vanno migliorate le infrastrutture” ROMA (ITALPRESS) – Contrastare l’esercizio abusivo della professione è la priorità per i tassisti italiani. Lo ha sottolineato Claudio Giudici, presidente di Uritaxi, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Il sindacato rappresenta oltre 6.000 tassisti su tutto il territorio nazionale. Giudici ha spiegato che le associazioni di categoria si sono riunite […]

Pedopornografia e prostituzione minorile a Roma, arrestato 40enne ROMA (ITALPRESS) – Un quarantenne è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma con le accuse di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione o accesso a materiale pedopornografico, con l’aggravante di aver agito contro minori di 16 anni. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale capitolino su […]

Scoperta maxi evasione internazionale a Udine, recuperati 800 mila euro UDINE (ITALPRESS) – Una frode fiscale internazionale da oltre 2,5 milioni di euro nel settore del commercio di carta decorativa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Udine, che ha già portato al recupero di più di 800 mila euro tra imposte ed evasi e sanzioni. L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Cividale […]

Finta banca e falso oro per truffare risparmiatori, maxi sequestro a Torino TORINO (ITALPRESS) – Promettevano guadagni da sogno investendo in oro e criptovalute, ma era tutta una truffa basata sul classico “schema Ponzi”. La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 1,6 milioni di euro tra contanti, immobili, terreni e quote societarie ai capi di un’organizzazione criminale che ha spennato centinaia di risparmiatori in tutta […]

Smantellata la gang del terrore nell’hinterland romano, 7 arresti ROMA (ITALPRESS) – Droga a ogni ora del giorno e della notte, bombe per intimidire i debitori, estorsioni e perfino un tentato omicidio a colpi di fucile per controllare il territorio. E’ il bilancio del maxi blitz scattato all’alba a Tivoli e nei comuni vicini, dove i Carabinieri della Compagnia di Palestrina, su ordine della […]