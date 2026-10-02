Camion in panne traffico rallentato sulla E45 a San Giustino

2 Ottobre 2026 Apertura, Cronaca, Ultime notizie 0
Camion in panne traffico rallentato sulla E45 a San Giustino

I rallentamenti al km 132 in entrambe le direzioni della E45

📌 FLASH NEWS – Traffico rallentato sulla E45 a San Giustino per un mezzo pesante in panne al km 132. Disagi in entrambi i sensi di marcia. Personale Anas e forze dell’ordine sul posto per consentire il ripristino della normale circolazione.

SAN GIUSTINO – Rallentamenti sulla E45 nel territorio dell’Alto Tevere a causa di un mezzo pesante in panne. Il veicolo si trova all’altezza del chilometro 132, nel comune di San Giustino, lungo la strada statale 3 bis “Tiberina”. A darne comunicazione è Anas, con una nota del 2 ottobre 2026.

Il problema interessa entrambi i sensi di marcia. Gli automobilisti che percorrono il tratto devono quindi fare i conti con una temporanea riduzione della fluidità del traffico nelle due direzioni.

Intervento nel tratto di San Giustino

Sul posto sono presenti personale Anas e forze dell’ordine, impegnati a consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La segnalazione riguarda il tratto della statale che attraversa il territorio di San Giustino. Nel comunicato la situazione viene descritta come un rallentamento temporaneo, determinato dal mezzo pesante fermo per un guasto.

Informazioni per chi percorre la Tiberina

Per conoscere le condizioni della mobilità, Anas, società del Gruppo FS, mette a disposizione il servizio clienti “Pronto Anas”, raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.

L’ente richiama inoltre la campagna “Guida e Basta!”, invitando chi è al volante a concentrarsi sulla guida e a rimandare le altre attività.

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