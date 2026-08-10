Calici sotto la Rocca celebra vino e territorio umbro

A Umbertide una serata dedicata a cultura, gusto e tradizioni

📌 FLASH NEWS – Calici sotto la Rocca torna a Umbertide con una serata dedicata ai vini locali, alle tradizioni umbre e alla valorizzazione del territorio, coinvolgendo cantine, produttori e associazioni in un evento che unisce cultura, gusto e partecipazione comunitaria

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Umbertide, 10 08 2026 – Calici sotto la Rocca è tornato a illuminare piazza Fortebracci con una nuova edizione che ha richiamato residenti e visitatori. L’appuntamento, svoltosi domenica 9 agosto, ha confermato il forte legame tra Umbertide e la cultura del vino, proponendo un percorso che intreccia degustazioni, tradizioni e scoperta del territorio. La serata è stata organizzata dall’Associazione Pro-Loco Umbertide e da Slow Food Alta Umbria APS, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Città del Vino e il patrocinio del Comune di Umbertide.

Nel cuore del centro storico, la Rocca ha offerto un contesto suggestivo, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide – rimanendo aperta per visite che hanno arricchito l’esperienza del pubblico. L’evento ha dato spazio a numerose cantine del territorio, presenti con i loro vini più rappresentativi. Tra queste, Cantina Blasi, Donini, Camemicrowinemaker, Agricola Belei, GB Bennicelli, Tenuta Morganti, Mani di Luna, Terre del Carpine, La Miniera di Galparino, Alfaprivativo, Il Troscione, Abbazia Castel d’Alfiolo, Cantina Cenci e Cantina Antonioli. La partecipazione delle aziende ha permesso ai visitatori di conoscere da vicino storie, metodi di produzione e caratteristiche dei vini locali. La serata ha proposto anche un’offerta gastronomica selezionata, con stand dedicati ai prodotti tipici umbri. Questa scelta ha rafforzato il carattere conviviale dell’iniziativa, creando un dialogo naturale tra vino, cucina e tradizioni. La combinazione tra degustazioni e racconti dei produttori ha permesso di valorizzare la ricchezza del territorio, offrendo un’esperienza immersiva che ha coinvolto un pubblico eterogeneo.

L’evento ha ribadito l’importanza della collaborazione tra associazioni e realtà locali. La sinergia tra Pro-Loco Umbertide, Slow Food Alta Umbria APS e Città del Vino ha contribuito a costruire un appuntamento capace di promuovere le eccellenze enogastronomiche e rafforzare il senso di comunità. Il ringraziamento rivolto agli organizzatori e ai volontari sottolinea il ruolo centrale della partecipazione collettiva nella riuscita della manifestazione.

Calici sotto la Rocca si conferma un momento significativo per Umbertide, capace di raccontare il territorio attraverso i suoi prodotti, i suoi luoghi e le persone che li animano. L’iniziativa continua a rappresentare un’occasione di incontro e condivisione, contribuendo alla promozione culturale ed enogastronomica della città.