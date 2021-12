Calendario Monastero Santa Veronica Giuliani a Città di Castello

Per il terzo anno consecutivo le suore di clausura del Monastero di Santa Veronica Giuliani realizzano un calendario di fede e di speranza con chiari riferimenti all’attualità – Suor Chiara a nome delle otto “sorelle” si fa vedere in pubblico e lo presenta visibilmente felice di lanciare un messaggio positivo – Lucio Ciarabelli, Cartoedit: “puntiamo ad oltre diecimila copie per accendere la speranza e sostenere il monastero e la loro missione”. Assessore Letizia Guerri: “momenti di grande significato sociale”

Un altro anno di clausura racchiuso nel calendario: ogni mese un riferimento alla Bibbia, ai testi sacri e alla realtà. La felicità delle monache clarisse Cappuccine del Monastero di Santa Veronica Giuliani (quattro secoli e più di storia) si legge evidente negli occhi di madre Chiara, una delle otto “sorelle” che popolano lo storico presidio di culto e clausura seguaci della santa nata a Mercatello sul Metauro e venerata in tutto il mondo. In via davvero eccezionale suor Chiara da dietro la grata di una piccola finestra del monastero, nel cuore del Rione San Giacomo, con la mascherina ben indossata mostra orgogliosa il terzo calendario, “Laus Deo”, realizzato grazie alla collaborazione di note aziende tipografiche, Cartoedit e Petruzzi, simbolo di una tradizione artigianale ed industriale che fa proprio di Città di Castello la capitale del settore.

Come già avvenuto per 2020 e 2021 anche per il 2022 grazie alla competenza grafica e gli “scatti” d’autore di Silvio Ficarra e Giuseppe Marsòner, lo scorrere dei mesi sarà scandito nel calendario dalla “Parola di Dio”. “Le parole che troverete – spiega suor Chiara – vogliono essere un invito a ritornare sulle pagine della Sacra Scrittura per scoprire quanto esse hanno ancora oggi qualcosa da dire alla nostra umanità.

La Bibbia ci insegna a vedere con “occhi nuovi” gli altri, il mondo e gli eventi anche drammatici dell’esistenza: è il paradosso del cristianesimo che vede negli inferi il ‘luogo’ dove nasce il nuovo di Dio. Il nostro augurio e la nostra preghiera è che tutti noi possiamo avere occhi che in qualche modo vedono l’invisibile, anche e soprattutto nel buio della prova e della disperazione”, conclude suor Chiara facendo inevitabilmente al periodo che il mondo e l’Italia stanno vivendo fra paure, incertezze e ricerca spasmodica della speranza per guardare al futuro con rinnovato ottimismo per uscire dal tunnel del Covid.

Da gennaio a dicembre ogni mese del 2022 il calendario delle suore di clausura propone foto in bianco e nero di momenti inediti di vita monastica quotidiana mai visti prima d’ora affiancati da brani della Bibbia, di testi sacri e considerazioni che collegano il passato al presente.

Un modo davvero inedito che le otto sorelle del Monastero di Santa Veronica Giuliani hanno scelto dopo secoli di ferrea clausura per comunicare con l’esterno e lanciare messaggi di grande impatto sociale. Dalla primavera del 2021 hanno anche aperto un proprio profilo facebook divenuto nel corso dei mesi un punto di riferimento “social” di fedeli e navigatori incuriositi da questa novità.

Ed ora ecco una nuova pubblicazione, un nuovo calendario, reso possibile anche dalla iniziale collaborazione e vicinanza dell’associazione “Le Rose di Gerico”, che attraverso la responsabile, Angelica Lombardo, sottolinea proprio la “continuità di un percorso di un progetto di apertura all’esterno che le suore hanno avviato proprio con la realizzazione dei calendari”. “Il calendario e la pregevole attività di comunicazione all’esterno che le suore svolgono da tempo rappresentano per la città, la regione il nostro paese, un valore aggiunto anche di promozione sotto il profilo turistico, quello religioso, dei cammini, degli itinerari, oltreché soprattutto dei valori e del vero senso della vita”, ha precisato l’assessore al Turismo, Letizia Guerri, intervenuta alla presentazione del calendario in rappresentanza del sindaco Luca Secondi e dell’amministrazione comunale. “Il nostro obiettivo sarà quello di arrivare intanto a diecimila copie di questo calendario, commovente e straordinaria testimonianza di fede e di vita quotidiana che le suore del Monastero c’hanno regalato in questo particolare momento di difficoltà per il Paese”, hanno precisato, Simona e Lucio Ciarabelli, titolare della Cartoedit, azienda leader a livello nazionale nel settore della grafica e cartotecnica. Il calendario è disponibile presso il Monastero in via XI Settembre n. 21 o comunicando i propri dati alla mail, calendario.svg@gmail.com – sito: www.santaveronicagiuliani.it

LA SCHEDA

Monache Clarisse Cappuccine (Monastero “S. Veronica”) Via XI Settembre, 21 Città di Castello. Il monastero è stato fondato nel 1643 da Mons. Giovanni Maria Cuccioli. Le prime due madri provenivano dal Monastero delle cappuccine di Perugia. Le monache sono di vita interamente contemplativa e seguono la regola di santa Chiara d’Assisi, secondo la riforma intrapresa dalla venerabile Lorenza Longo nel 1535. Qui visse santa Veronica Giuliani, grande mistica, che dal 1677 al 1727 si offrì per la gloria di Dio e per la salvezza dei fratelli. Nel secolo scorso il monastero è stato scelto come sede della nascente Federazione delle cappuccine e come centro formativo della vita cappuccina. L’11 marzo 1955, infatti, nasceva la prima Federazione centro-sud-isole e la sua prima presidente fu sr. Maria Francesca Venturini. In quegli anni il monastero fu la sede del noviziato comune e quindi si resero necessari i lavori di ampliamento e di ristrutturazione per accogliere le novizie degli altri monasteri. Le sorelle oltre a un’intensa vita di preghiera, si dedicano alla preparazione delle ostie per la diocesi e accolgono i numerosi pellegrini che desiderano visitare il piccolo museo che custodisce i ricordi della Santa Veronica e della beata Flórida Cèvoli.