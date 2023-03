Calendario culturale del week end 3-5 marzo 2023: si alza il sipario su Teatro a KM zero

In attesa della Giornata internazionale della donna, molti gli eventi del calendario culturale di Città di Castello: venerdì 3 marzo ore 21.00 Teatro degli Illuminati, primo appuntamento di Teatro a Km Zero è con il Gruppo teatrale San leo Bastia. Presenteranno “Il Tesoro del Capitano” di Ennio Sabini, con Stefano Bucci, Romano Sabbioni, Regia di Ennio Sabini. Prenotazioni 379 1122566

Domenica 5 Marzo 2023 ore 17.30 Teatro ragazzi 2023, Politheater presenta “Cappuccetto rosso e i due lupi” (per la fascia d’età da 5 anni in sù). Apertura botteghino a partire dalle ore 14.30 del giorno dello spettacolo. Informazioni e prenotazioni: tel 3926467999. Sabato 4 Marzo ore 11.00 Museo Malakos:

Atelier Materico, Laboratorio per bambini da 0 a 3 anni con i genitori Il museo si trasforma in un grande laboratorio ad altezza bimbi. Ogni sala potrà essere esplorata liberamente dai piccolissimi in compagnia dei propri genitori. Luci, forme, colori, consistenze diverse per un atelier sulla materia a 360 gradi, da scoprire insieme, meraviglia dopo meraviglia, ognuno con i propri ritmi e con la

propria curiosità. Baby Habitat a disposizione Fasciatoio, scalda pappa e biberon, zona allattamento, riduttori wc a disposizione. Prenotazione obbligatoria al 349.5823613 – anche whatsapp o 075.8552119 Contributo a bambino 10 euro 1° genitore 4 euro 2° genitore/zii/nonni gratuito. Comprensivo di biglietto per un secondo ingresso a Malakos nell’arco di 7 giorni. Info 349.5823613 o 075.8552119

Nel weekend prosegue: alla Galleria delle arti, una riflessione attorno a tre artisti: Burri Leoncillo e Nuvolo legati da una terra di origine: l’Umbria, e da un territorio di formazione come L’Alta Valle del Tevere, la “Valle Museo”, che per tutti e tre ha rappresentato uno snodo decisivo per lo sviluppo dei loro percorsi, a cura di Lorenzo Fiorucci all’ Ex chiesa di San Sebastiano la mostra di dipinti ad olio di Luca Santinelli in arte San Luca.

#NuovoCinemaCastello: The Whale. Il ritorno al cinema di Brendan Fraser! presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Il nuovo film di Darren Aronofsky, La fata combinaguai! , Empire of light! Margate, 1981, Mummie a spasso nel tempo, . Direttamente dall’antico Egitto, tre mummie vivono un’avventura.