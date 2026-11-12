Calendario adozioni, a Lerchi circa 70 cani cercano una casa

📌 FLASH NEWS – A Lerchi il calendario 2027 racconta i cani del rifugio di Mezzavia e sostiene le adozioni. Il ricavato andrà a Enpa. Tra i protagonisti Grillo, arrivato nel 2016 a quattro mesi e ancora in cerca di una famiglia. Da adottare.

Dodici mesi per raccontare le storie dei cani che aspettano una famiglia. Il canile comprensoriale di Mezzavia, a Lerchi, alle porte di Città di Castello, presenta il calendario benefico 2027 dedicato all’adozione degli animali ospitati nella struttura, attualmente circa 70.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è stata ideata e finanziata dall’azienda Giuliano Tartufi e realizzata da Artegraf. Il ricavato delle vendite e le offerte libere saranno devoluti all’Enpa, che gestisce il rifugio in convenzione con il Comune e in collaborazione con il servizio veterinario dell’Usl Umbria 1.

Il progetto nasce dall’impegno dell’imprenditore Giuliano Martinelli, della manager Elisa Ioni e di Leonardo Bambini, titolare di Artegraf, con l’obiettivo di favorire le adozioni e sostenere il lavoro quotidiano dei volontari.

Grillo, dieci anni trascorsi in canile

Tra i protagonisti del calendario figura Grillo, arrivato nella struttura nel 2016, quando aveva appena quattro mesi.

Oggi ha dieci anni e non ha ancora conosciuto la vita in una famiglia. Per molto tempo ha condiviso il box con Walker, il compagno che lo aiutava ad affrontare la paura dei temporali e dei rumori forti.

Inizialmente diffidente, Grillo ha progressivamente acquistato fiducia attraverso il contatto con le persone. I volontari lo descrivono ora come un cane più socievole, obbediente e affettuoso.

La sua storia racconta la condizione di molti animali che trascorrono gran parte della propria esistenza nei rifugi, nonostante l’assistenza ricevuta.

Il calendario che ha già favorito le adozioni

La prima edizione dell’iniziativa ha prodotto risultati incoraggianti: quasi tutti i cani raffigurati nel calendario 2026 hanno trovato una famiglia.

Per il 2027 sono stati scelti, tra gli altri, Merlino, Virna, Urania, Earth, Teo, Giulio, Piero, Tonino, Oscar, Zaka, Pietro, Carlo, Border e Leo.

Ogni fotografia è accompagnata da informazioni utili per conoscere gli animali e avviare un eventuale percorso di adozione.

Durante la presentazione, Elisa Ioni ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare la comunità attraverso le immagini e le storie dei cani, promuovendo scelte consapevoli.

La volontaria Enpa Elisabetta Ortalli, intervenuta in rappresentanza della referente del canile Rosa Gatto, ha evidenziato che molti ospiti della struttura sono anziani e che anche piccoli contributi economici possono migliorare le loro condizioni di vita.

Manutenzioni e nuovi alberi per il rifugio

Alla presentazione hanno partecipato il vicesindaco Giuseppe Bernicchi e gli assessori Mauro Mariangeli e Letizia Guerri, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa.

L’amministrazione comunale ha inoltre comunicato gli interventi effettuati nell’ultimo anno per migliorare la struttura, tra cui la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e la messa in sicurezza dell’area esterna attraverso abbattimenti e potature di piante danneggiate dagli eventi atmosferici.

Sono programmati ulteriori lavori per il ripristino della copertura, la sostituzione dei boiler e delle griglie dei vani di scarico utilizzati durante la pulizia dei box.

In occasione della Giornata dell’Albero, venerdì 20 novembre, è prevista anche la piantumazione di nuove essenze in collaborazione con il Lions Club di Città di Castello, per migliorare gli spazi destinati agli animali.

Il calendario 2027 unisce così il sostegno economico al canile a un obiettivo concreto: offrire maggiore visibilità ai cani ancora in attesa di adozione, soprattutto quelli che, come Grillo, hanno trascorso molti anni senza una famiglia.