Caduta l’ultima parete ex scuola Garibaldi: svela nuovo skyline

17 Ottobre 2025 Città di Castello, Lavori pubblici, Ultime notizie 0
Demolizione completa apre spazio a parcheggio e riqualificazione

Città di Castello, 17 ottobre 2025 – Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 15.00, si è compiuto l’abbattimento nel cuore di Città di Castello dell’’ultima parete dell’ex scuola Garibaldi è caduta sotto la potenza dell’imponente escavatore dalla ditta Pelliccia Scavi SRL di Perugia, impegnata nella demolizione dello storico edificio dall’8 ottobre.

Quest’atto, più di un semplice intervento edilizio, rappresenta una svolta profonda per l’area urbana posta alle soglie del centro storico cittadino. Con un investimento complessivo di 350 mila euro, l’amministrazione comunale intraprende una trasformazione che mira a restituire respiro e luce a piazza Garibaldi e all’adiacente palazzo Vitelli, per troppo tempo nascosti dietro il vecchio manufatto.

Lo spettacolo visivo che si presenta da via Lapi è subito apprezzabile: un nuovo skyline che incornicia un centro storico vivace e accogliente, illuminato ora nella sua interezza e ricchezza architettonica. Sotto la guida esperta di Giuliano Ciocchetti, responsabile unico del procedimento, e con la direzione tecnica di Luca Catufi, il cantiere non si fermerà qui.

I lavori procederanno con la rimozione definitiva del perimetro del piano terra ancora visibile, che fungeva da passerella per l’escavatore nel raggiungere l’alto stabile, proseguendo con lo smantellamento integrale del piano interrato e delle fondamenta.

Al posto dell’ex scuola, come riporta la nota di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello, sorgerà un parcheggio gratuito da 93 posti, un servizio per chi frequenta quotidianamente il centro, contribuendo a rivitalizzare l’economia locale e agevolare la funzione delle manifestazioni cittadine.

