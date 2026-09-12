Brandisce un coltello lungo 35 centimetri, denunciato 37enne

Un militare fuori servizio convince l’uomo a lasciare l’arma

📌 FLASH NEWS – Umbertide, un 37enne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso in centro con un coltello a serramanico lungo 35 centimetri. Un Carabiniere libero dal servizio lo ha convinto a consegnare l’arma, poi sottoposta a sequestro

Un uomo di 37 anni è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia dopo essere stato sorpreso nel centro abitato di Umbertide mentre brandiva un coltello a serramanico di grandi dimensioni. L’intervento è stato effettuato da un militare della locale Stazione dei Carabinieri che, pur essendo libero dal servizio, è riuscito a convincere l’uomo a consegnare spontaneamente l’oggetto.

Il coltello, successivamente sottoposto a sequestro, aveva una lunghezza complessiva di 35 centimetri ed era dotato di una lama acuminata di 20 centimetri. Al trentasettenne viene contestata l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di un oggetto atto a offendere.

L’intervento vicino a un esercizio commerciale

La situazione si è verificata nel centro abitato, nelle vicinanze di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il trentasettenne appariva in evidente stato di alterazione psicofisica e teneva in mano il coltello a serramanico.

La presenza dell’uomo armato ha richiesto un intervento immediato per evitare possibili conseguenze e tutelare l’incolumità delle persone presenti nella zona. A occuparsi dell’emergenza è stato un Carabiniere appartenente alla Stazione di Umbertide, che in quel momento non era in servizio.

Il militare si è avvicinato mantenendo un comportamento improntato alla calma e alla fermezza. Invece di alimentare la tensione, ha cercato di stabilire un contatto verbale con il trentasettenne, valutando la situazione e tentando di indurlo ad abbandonare il coltello.

Il dialogo evita la possibile degenerazione

Il confronto avviato dal Carabiniere ha consentito di riportare gradualmente la situazione sotto controllo. L’uomo è stato convinto a consegnare spontaneamente il coltello, senza che l’episodio degenerasse ulteriormente e senza determinare rischi aggiuntivi per le persone che si trovavano nelle vicinanze.

La gestione dell’intervento ha permesso di neutralizzare la potenziale situazione di pericolo senza ricorrere ad azioni che avrebbero potuto aumentare lo stato di agitazione del trentasettenne. Una volta recuperato, il coltello è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’oggetto aveva dimensioni rilevanti. La lunghezza totale raggiungeva infatti 35 centimetri, mentre la sola lama, descritta come acuminata, misurava 20 centimetri.

Nessuna giustificazione per il possesso del coltello

Nel corso delle verifiche, il trentasettenne non sarebbe stato in grado di fornire una valida giustificazione per il possesso e il porto del coltello in un luogo pubblico. Per questa ragione è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia.

L’ipotesi di reato formulata nei suoi confronti riguarda il porto ingiustificato di un oggetto atto a offendere. La posizione dell’uomo sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria competente. Il procedimento si trova nella fase delle indagini e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate secondo quanto previsto dalla legge.

Il sequestro del coltello consentirà di mantenere l’oggetto a disposizione degli inquirenti per gli ulteriori adempimenti collegati al procedimento.

Le nuove disposizioni sul porto delle lame

L’episodio si inserisce in un quadro normativo recentemente modificato con un inasprimento delle sanzioni previste per il porto abusivo di coltelli e di altri oggetti potenzialmente utilizzabili per offendere.

Le disposizioni richiamate prestano una particolare attenzione alle lame ripiegabili con una lunghezza superiore a cinque centimetri. Il coltello recuperato a Umbertide presentava caratteristiche e dimensioni sensibilmente maggiori, con una lama di 20 centimetri e una misura complessiva di 35.

La normativa distingue il semplice possesso in ambito privato dal porto in un luogo pubblico senza un motivo ritenuto valido. Nel caso ricostruito dai Carabinieri, l’uomo non avrebbe fornito una spiegazione idonea a giustificare la presenza del coltello con sé nel centro abitato.

Proseguono i controlli dei Carabinieri

L’intervento rientra nelle attività svolte dall’Arma dei Carabinieri per la prevenzione delle situazioni di pericolo e per il rispetto delle norme riguardanti il porto di coltelli e altri oggetti atti a offendere.

La tempestiva iniziativa del militare libero dal servizio e il dialogo instaurato con il trentasettenne hanno consentito di recuperare il coltello prima che la situazione potesse avere ulteriori sviluppi. L’oggetto rimane sottoposto a sequestro, mentre gli atti relativi alla denuncia sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Perugia.