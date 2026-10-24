Borse Gasperini: tre studenti premiati per il dono di sangue

A Città di Castello 78 candidati per le borse di studio Avis

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello assegnate le borse Antonio Gasperini: premiati Juri Santini, Elisa Cecconi e Anna Baldicchi. Alla quarta edizione 78 candidature di diplomati iscritti all’Avis che hanno effettuato prima donazione di sangue.

Tre riconoscimenti per gli studenti donatori

Juri Santini, Elisa Cecconi e Anna Baldicchi sono i vincitori della quarta edizione delle borse di studio dedicate al commendator Antonio Gasperini. La consegna si è svolta questa mattina nella sala consiliare del Comune di Città di Castello, durante una cerimonia che ha riunito studenti, rappresentanti delle scuole, istituzioni e mondo associativo.

L’iniziativa è promossa dall’Avis comunale di Città di Castello, con il sostegno della famiglia Gasperini. Il progetto affianca il riconoscimento del merito scolastico alla promozione della solidarietà, incoraggiando tra i giovani la donazione di sangue anonima, gratuita, volontaria e associata.

Le candidature e gli importi assegnati

Il premio era rivolto agli studenti diplomati nell’anno scolastico 2025/2026 che si sono iscritti all’Avis comunale e hanno completato la prima donazione. Alla commissione esaminatrice sono arrivate 78 candidature, dalle quali sono stati individuati i tre destinatari dei contributi.

Il primo classificato, Juri Santini, ha ricevuto una borsa da 600 euro. A Elisa Cecconi, seconda classificata, sono stati assegnati 400 euro, mentre Anna Baldicchi ha ottenuto il terzo riconoscimento, pari a 200 euro.

Per tutti i partecipanti sono stati previsti un attestato ufficiale e un omaggio Avis. Una scelta con cui l’associazione ha voluto riconoscere il valore dell’impegno assunto da ciascuno, anche oltre l’esito della selezione.

Il sostegno della famiglia e il ruolo delle scuole

Il presidente dell’Avis comunale, Marcello Novelli, ha evidenziato il significato della scelta compiuta dai giovani partecipanti per l’intera comunità. Ha inoltre ringraziato Alessandra Gasperini e la famiglia per il contributo a un progetto che sostiene il futuro dell’associazione attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Alessandra Gasperini ha partecipato anche nella veste di presidente della commissione esaminatrice. Per il mondo scolastico erano presenti le dirigenti Marta Boriosi, del Liceo Plinio il Giovane, e Valeria Vaccari, dell’Istituto tecnico Franchetti-Salviani. Nel corso della cerimonia è stato riconosciuto il lavoro dei docenti nella collaborazione con l’associazione e nell’accompagnamento degli studenti verso esperienze di partecipazione civile.

Istituzioni e associazioni alla cerimonia

A rappresentare l’amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Luca Secondi, l’assessora alle Politiche sociali Benedetta Calagreti e l’assessora alle Politiche educative e scolastiche Letizia Guerri. Presenti anche la consigliera regionale Letizia Michelini e i rappresentanti dell’Avis regionale e provinciale Benedetto Paolucci e Mauro Santarelli.

Hanno preso parte all’appuntamento Alessandro Leveque, direttore dell’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Usl Umbria 1, e Angelo Benedetti, vicepresidente della sezione Altotevere dell’Associazione Industriali. Gli interventi hanno richiamato il valore del volontariato e delle buone pratiche capaci di coinvolgere gli studenti, incoraggiandoli a proseguire nel percorso intrapreso.

L’eredità civile di Antonio Gasperini

Le borse di studio custodiscono la memoria di Antonio Gasperini, tra i fondatori dell’Avis comunale tifernate e per decenni presidente dell’associazione. Durante l’incontro è stato ricordato il suo contributo alla formazione di generazioni di giovani, attraverso la diffusione dei valori dell’altruismo e della solidarietà.

Il riconoscimento a lui intitolato lega questa eredità a un impegno concreto: avvicinare i diplomati alla donazione e renderli partecipi della vita associativa e dei bisogni della comunità.