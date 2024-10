Borse di studio 2024: Città di Castello premi i giovani

L’amministrazione comunale di Città di Castello ha deciso di investire nuovamente nella formazione dei giovani, confermando per il 2024 l’importo di 10.000 euro destinato a finanziare dieci borse di studio, ciascuna del valore di 1.000 euro . Queste borse sono intitolate alla memoria di Rossella Cestini e Sergio Polenzani e sono rivolte agli studenti più meritevoli che si diplomeranno nell’anno scolastico 2023-2024 presso le scuole superiori statali e paritarie.

La selezione dei beneficiari avverrà attraverso un apposito bando, aperto a tutti i residenti di Città di Castello che presenteranno la domanda. Le richieste potranno essere inviate esclusivamente online, da mercoledì 30 ottobre a sabato 30 novembre 2024 , firmate da uno dei genitori, da chi rappresenta legalmente il minore, oppure dallo studente stesso se maggiorenne. Il modulo per la candidatura sarà disponibile sul portale del comune all’indirizzo specificato.

I requisiti per partecipare prevedono un valore dell’ ISEE non superiore a 30.000 euro , oltre al conseguimento del diploma di secondo ciclo di istruzione durante l’anno scolastico 2023-2024 presso istituti con un percorso di studi di durata quinquennale. Gli studenti non devono aver ripetuto alcuna classe e devono aver ottenuto una media di voto nei due anni scolastici precedenti (quarto e quinto anno) di almeno 8,50/10 .

Per stabilire la graduatoria, il merito scolastico sarà il criterio principale; in caso di parità, si darà priorità a chi presenta l’ISEE più basso. Il sindaco e l’assessorato ai Servizi Educativi hanno dichiarato che l’obiettivo di queste borse di studio è quello di supportare i giovani che si impegnano nello studio, evidenziando l’importanza di un’amministrazione che riconosce e valorizza i risultati ottenuti dagli studenti.

“Con queste borse di studio, vogliamo trasmettere ai giovani della nostra città un messaggio di fiducia e di sostegno – affermano gli amministratori – riconoscendo l’importanza del loro impegno e incoraggiandoli a continuare a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi. Riteniamo che investire nella formazione e nelle competenze dei giovani sia un aspetto fondamentale per il futuro della nostra comunità, contribuendo alla creazione di cittadini consapevoli e responsabili.”

Inoltre, gli amministratori sottolineano che l’intitolazione delle borse a Cestini e Polenzani rappresenta un esempio da seguire per i giovani, poiché entrambe le figure hanno lasciato un segno indelebile nel settore educativo, impegnandosi per il futuro dei ragazzi e per la comunità. “Sostenere i giovani nei loro percorsi di istruzione e crescita personale è un impegno fondamentale che vogliamo portare avanti – concludono – affiancando ai lavori di edilizia scolastica, che rimangono una nostra priorità, un sostegno concreto per la crescita culturale e professionale dei ragazzi.”

Per ulteriori informazioni e per consultare il bando relativo alle borse di studio Cestini-Polenzani , è possibile visitare l’albo pretorio online del comune. Le domande di partecipazione ei dettagli sulle modalità di selezione sono disponibili sul sito ufficiale del comune di Città di Castello .