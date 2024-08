Boom di iscrizioni ai corsi di nuoto della piscina comunale

Giornata da record ieri alla piscina comunale di Città di Castello per l’apertura delle iscrizioni ai corsi di nuoto per il quadrimestre settembre 2024-gennaio 2025. Sono state infatti raccolte 320 adesioni per le lezioni rivolte ai bambini e agli adulti, che si svolgeranno dal prossimo 16 settembre al 18 gennaio 2025.

In un giorno solo, quasi la metà del totale registrato l’anno scorso per lo stesso periodo di attività, che era stato pari a 850 iscrizioni. Nessuno ha voluto rischiare di perdere l’opportunità di partecipare alle lezioni della scuola federale di nuoto Polisport e andare magari incontro una migrazione negli impianti dei comuni vicini.

Tutti hanno cercato di approfittare della possibilità di effettuare un quadrimestre completo di lezioni, prima della chiusura per ristrutturazione dell’impianto, dopo oltre 40 anni di esercizio. Una partenza lanciata davvero inattesa: per tutta la mattinata sono state circa 80-90 le persone in fila all’ingresso dell’impianto, che hanno aspettato anche più di due ore pur di riuscire a iscrivere figli o nipoti.

Con la regia dell’amministratore unico Stefano Nardoni e del responsabile della piscina Daniele Giambi, Polisport ha allestito una sala di attesa esterna disponendo file di sedie lungo il viale di ingresso, ma, soprattutto, ha deciso di aprire a orario continuato il front-office, riorganizzando il personale per garantire le operazioni di iscrizione. Rispetto all’iniziale orario 8.30-12.30/16.00-19.30 alla fine è stata offerta all’utenza una maxi-fascia 8.30-19-30, che ha consentito di soddisfare tutte le richieste.

“La preannunciata ‘finestra’ per i corsi che abbiamo concordato con la Regione fino all’inizio dei lavori, in concomitanza con l’iter di affidamento delle opere da 1 milione 314.761,49 euro per l’efficientamento energetico dell’impianto e la prevenzione del rischio sismico che rappresentano un’occasione storica di riqualificazione della nostra piscina, è stata un’opportunità inattesa, che gli utenti hanno dimostrato con tutta evidenza di aver gradito”, commenta l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, rimarcando “la soddisfazione per essere riusciti a ritagliare una preziosa parentesi per l’attività della piscina comunale, a beneficio dei nostri concittadini, prima di lavori che sono di fondamentale importanza per il futuro dell’impianto”.

“La vera e propria corsa all’iscrizione che c’è stata dimostra l’attaccamento dei tifernati alla piscina della città, ma soprattutto l’apprezzamento per la qualità dell’offerta sportiva che assicura Polisport”, sottolinea Carletti, ringraziando “tutto il personale della società, al quale non vanno solo riconosciute la professionalità e la serietà che suscitano un così chiaro gradimento da parte degli utenti, e delle famiglie in particolare, ma anche la disponibilità e lo spirito di servizio che hanno permesso di affrontare al meglio una giornata campale, al cospetto di una mole enorme di richieste di iscrizione”. Stamattina le adesioni ai corsi sono continuate a buon ritmo, ma senza nulla di paragonabile a ieri in termini di affluenza.

Le iscrizioni saranno raccolte da Polisport ancora per tre settimane. Fino a Lunedì 16 settembre, giorno di inizio dei corsi della scuola federale di nuoto, il front-office nell’impianto di via Engels sarà a disposizione degli interessati dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30, e il sabato dalle ore 8.30 alle 12,30.

Nella stessa giornata partiranno anche le lezioni di acquafitness, il nuoto libero, l’attività dei nuotatori master, i corsi per gestanti e bambini fino a tre anni di età, l’attività dei gruppi di utenti cardiopatici, della terza età, dei subacquei e dell’associazione Beata Margherita, i progetti del nuoto per le scuole. Tutto si concluderà regolarmente il 18 gennaio 2025. Da lunedì 2 settembre a sabato 14 settembre le vasche interne della piscina saranno aperte al nuoto libero, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per consentire a chiunque voglia di prolungare la stagione estiva all’aperto, che si è conclusa domenica 25 agosto.