Boccia alla Lunga, assegnati titoli di Campioni d’Italia a coppie

Partecipazione al campionato di numerose donne

L’evento sportivo promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali è stato organizzato dall’Asd Tiberina e dall’Asd Alto Tevere. Un fine settimana di fuoco per la boccia alla lunga. Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 maggio si è tenuto, nella splendida cornice delle colline umbre, il Campionato italiano a coppia promosso dalla Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, che ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti e atleti riuniti per condividere momenti di eccezionale convivialità, nonché la passione per uno sport il cui valore tradizionale è ciò che lo rende unico.

Alla gara hanno preso parte anche tantissime donne e sotto che con il loro impegno contribuiscono ad elevare questa attività sportiva. L’evento è stato organizzato dalla Asd Tiberina e dalla Asd Alto Tevere i cui presidenti sono Antonello Lucarini e Loriano Nestri. Al termine delle gare sono seguite le premiazioni che hanno visto la partecipazione, tra gli altri, di Mauro Sabatini coordinatore Figest degli sport che rotolano nonché commissario straordinario Figest per la boccia alla lunga, e di Alessio Passeri, membro del Consiglio nazionale Figest.

Di seguito i vincitori e la relativa classifica. Per la categoria Uomini Teste di Serie: terzo posto Mirco Vitali e Alessio Anselmi, secondo posto Luca Brunetti e Mirco Polverari, primo posto Matteo Micheli e Michele Ugoccioni (campione italiano a singolo 2025 che parteciperà alla competizione King and Queen of the road che si terrà a settembre in Irlanda in cui rappresenterà l’Italia).

Per la categoria Uomini non testi di serie: terzo posto Alessio Sbrega e Fiorenzo Sbrega, secondo posto Michele Ceramicoli e Federico Muratori, primo posto Robertino Sbrega e Luca Manotta.

Per la categoria over 60: terzo posto Daniele Tonucci e Daniele Giuliani, secondo posto Giuliano Vitali e Franco Montanari, primo posto Attilio Gabbianelli e Ettore Subissati.

Nella categoria donne: terzo posto Beatrice Romani e Marina Pambianchi, secondo posto Laura Artibani e Joanna Walanus, primo posto Sara Barattini e Laura Savelli.

Per la categoria under 18 maschile: terzo posto Samuele Carloni e Andrea Volpi, secondo posto Francesco Cinotti e Gianluca Spadoni, primo posto Simone Formica e Thomas Gori mentre nella under 14 maschile: terzo posto Cristian Paolini e Alex Paolini, secondo posto Alessio Cinotti e Raoul Mencarelli, primo posto Leonardo Barattini e Pietro Barattini.

Nella categoria under 14 femminile: terzo posto Clara Manieri e Giulia Volpi, secondo posto Angelica Vitali e Cecilia Giommi, primo posto Sofia Ridolfi e Deborha Formica.