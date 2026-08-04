Bilancio in equilibrio, Umbertide programma nuovi investimenti

Approvati assestamento e salvaguardia dei conti per il 2026 ora

💶 Il Consiglio comunale di Umbertide approva salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio 2026. Conti in ordine e nuove risorse per opere pubbliche, cultura, scuole, verde e servizi sociali.

Via libera agli equilibri di bilancio

Il Consiglio comunale di Umbertide ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026 e l’assestamento generale, due provvedimenti che certificano la regolarità della gestione finanziaria dell’ente e l’equilibrio dei conti pubblici.

Le deliberazioni sono state adottate nel corso della seduta del 30 luglio, confermando il rispetto di tutti gli equilibri previsti dalla normativa vigente e la sostenibilità della programmazione economico-finanziaria del Comune.

L’approvazione rappresenta uno dei passaggi fondamentali dell’attività amministrativa, consentendo di verificare l’andamento della gestione e di aggiornare le previsioni di entrata e di spesa sulla base delle esigenze emerse nel corso dell’anno.

Tutti gli indicatori risultano in equilibrio

Dalle verifiche effettuate emergono conti giudicati solidi e conformi ai parametri di legge.

Sono stati confermati l’equilibrio della gestione corrente, quello relativo agli investimenti, l’equilibrio di cassa, che permette il regolare pagamento dei fornitori, e il complessivo equilibrio finanziario dell’ente.

Il Comune evidenzia inoltre che il Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato rispetto ai residui attivi iscritti in bilancio, mentre non sono stati rilevati debiti fuori bilancio. Risultano inoltre rispettati tutti i limiti previsti dalla normativa in materia di indebitamento degli enti locali.

Carizia e Villarini: “Conti solidi e gestione responsabile”

Il sindaco Luca Carizia e l’assessore al Bilancio Alessandro Villarini hanno sottolineato il significato dell’approvazione dei due provvedimenti, evidenziando come la verifica degli equilibri confermi la solidità della situazione finanziaria del Comune.

Secondo gli amministratori, mantenere il bilancio in equilibrio significa garantire stabilità all’ente, assicurare continuità ai servizi destinati ai cittadini e creare le condizioni necessarie per programmare gli interventi futuri con responsabilità e sostenibilità.

L’assestamento aggiorna la programmazione

Contestualmente alla salvaguardia degli equilibri, il Consiglio comunale ha approvato anche l’assestamento generale di bilancio, lo strumento attraverso il quale vengono adeguate le previsioni economiche sulla base dell’andamento della gestione finanziaria.

L’operazione consente di destinare le risorse disponibili ai settori ritenuti prioritari, aggiornando il quadro delle spese e degli investimenti programmati per il 2026.

Stanziate risorse per opere e servizi

Tra gli interventi finanziati attraverso l’assestamento figurano numerose opere e servizi destinati al territorio. La quota più consistente riguarda la variante generale al Piano Regolatore Generale, per la quale sono stati destinati 500 mila euro.

Sono inoltre previsti 52 mila euro per le manutenzioni ordinarie, 228 mila euro per le manutenzioni straordinarie, 69 mila euro per le attività culturali, 50 mila euro per l’edilizia scolastica, 55 mila euro per il verde pubblico e i parchi, 21 mila euro per la segnaletica e la sicurezza stradale e 182 mila euro destinati ai servizi sociali.

Con l’approvazione della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale, il Comune di Umbertide conferma quindi un quadro finanziario ritenuto stabile e definisce le risorse da destinare ai principali interventi programmati per il prosieguo dell’anno.