Bilancio Comunale 2025-2027: Approvato investimenti e misure

Bilancio Comunale 2025-2027: Approvato con Investimenti e Misure per le Famiglie

Bilancio Comunale – Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP). Con 15 voti favorevoli (PD, PSI e Lista Civica Luca Secondi Sindaco) e 6 contrari (Castello Cambia, FI, Lega, FDI e Castello Civica), il piano stabilisce entrate e uscite in pareggio per il 2025, con circa 104 milioni di euro esclusi i movimenti finanziari.

Tra i punti salienti, tariffe invariate per mense, trasporti scolastici e asili nido, grazie a un tasso di copertura medio del 56%, con picchi come il 13,77% per i trasporti scolastici. “È un risultato non scontato, specialmente in un contesto di tagli ai trasferimenti statali, stimati in 230 mila euro per il 2025”, ha sottolineato l’assessore al Bilancio Mauro Mariangeli, che ha presentato il piano insieme al sindaco Luca Secondi.

Un’altra misura significativa riguarda l’esenzione dall’addizionale IRPEF, innalzata da 13.600 a 13.800 euro, una delle soglie più alte in Umbria. Questo incremento, ha spiegato Mariangeli, “si inserisce nella volontà di sostenere le famiglie in difficoltà senza aumentare la pressione fiscale complessiva”.

Investimenti per lo sviluppo e la riqualificazione urbana

Il bilancio prevede nuovi mutui per 3,465 milioni di euro nel 2025, destinati a interventi strategici: 1,5 milioni per la ricostruzione della scuola Dante Alighieri, 600 mila euro per la sicurezza stradale, e 350 mila euro per la demolizione della ex scuola Garibaldi. Tali progetti si inseriscono nel contesto più ampio dei cantieri del PNRR, che vedono stanziati 21,5 milioni di euro. L’avanzo libero stimato del 2024, pari a 500 mila euro, potrebbe inoltre essere destinato a nuovi investimenti dopo l’approvazione del rendiconto nell’aprile 2025.

Dibattito e critiche

La maggioranza ha sottolineato il valore del bilancio per il mantenimento dei servizi essenziali e il sostegno alle famiglie. “Un bilancio sano che dimostra la correttezza dell’operato amministrativo”, ha dichiarato il capogruppo del PD, Gionata Gatticchi. Tuttavia, l’opposizione ha espresso riserve sull’indebitamento crescente e alcune previsioni di entrata.

Il capogruppo della Lega, Valerio Mancini, ha sollecitato un controllo più stringente sulla qualità e i tempi dei lavori pubblici, mentre Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) ha criticato l’elevato gettito previsto dalle sanzioni per le infrazioni al codice della strada, legato principalmente all’attivazione dei varchi elettronici della ZTL. “Questa scelta rischia di trasformarsi in una tassa occulta”, ha affermato, auspicando una revisione delle fasce orarie di funzionamento dei varchi.

Tassa di soggiorno e politiche fiscali

Introdotta nel 2024, la tassa di soggiorno entrerà a regime nel 2025, con un gettito stimato di 200 mila euro destinato a investimenti sul territorio. La lotta all’evasione fiscale, centrale nella manovra, punta a recuperare 1,7 milioni di euro tra IMU, ICI e TARI.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a 2,9 milioni di euro, limita la capacità di spesa corrente ma garantisce stabilità finanziaria. Per la TARI, le tariffe saranno definite nell’aprile 2025, con l’obiettivo di mantenere i costi più bassi possibili e confermare gli sgravi fiscali per le famiglie fragili.

Visione strategica e progetti futuri

Il sindaco Secondi ha difeso le scelte di indebitamento, definendole necessarie per cofinanziare progetti strategici come la nuova Dante Alighieri e il restauro di edifici culturali. “L’indebitamento è uno strumento per la crescita, non un fine”, ha dichiarato, richiamando anche l’attenzione sull’impegno del Comune per una gestione oculata delle partecipate e il miglioramento delle infrastrutture.

Il dibattito ha evidenziato divergenze politiche, ma ha anche confermato l’intento comune di garantire un equilibrio tra sostenibilità finanziaria e sviluppo urbano, con un occhio di riguardo per le fasce più deboli della cittadinanza. L’approvazione del bilancio segna un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi amministrativi per i prossimi anni.