Bilancio 2025, società in utile a Città di Castello: scontro

Il consiglio approva i conti, opposizioni critiche su Sogepu

Meta description: Approvato il bilancio consolidato 2025 di Città di Castello: controllate tutte in utile, confronto sui conti di Sogepu e Polisport

Parole chiave: Città di Castello, bilancio consolidato 2025, Sogepu, Farmacie Tifernati, Polisport

Hashtag: #CittàDiCastello, #Bilancio2025, #Sogepu, #FarmacieTifernati, #Polisport

📌 FLASH NEWS – Il consiglio comunale di Città di Castello approva il bilancio consolidato 2025. Le società controllate chiudono in utile. In aula confronto tra maggioranza e opposizioni sui conti di Sogepu e Polisport e sulle scelte Comune.

Il bilancio consolidato 2025 del Comune di Città di Castello ha ottenuto il via libera del consiglio comunale con 14 voti favorevoli e sei contrari. Le tre società controllate dall’ente hanno chiuso l’esercizio in utile, mentre il saldo contabile aggregato è negativo per 365.940,97 euro. Sul documento si è aperto un confronto tra maggioranza e opposizioni, in particolare sulla situazione di Sogepu e Polisport.

A sostenere l’approvazione sono stati i consiglieri di Partito Democratico, Partito Socialista Italiano e Lista Civica Luca Secondi Sindaco. Contrari i rappresentanti di Castello Cambia, Fratelli d’Italia, Castello Civica, Forza Italia e Unione Civica Tiferno.

L’assessore al Bilancio Mauro Mariangeli, illustrando il documento, ha descritto una situazione di sostanziale equilibrio economico e patrimoniale del gruppo comunale, con una riduzione dell’indebitamento complessivo e un aumento del patrimonio netto.

Gli utili delle società controllate

Nel 2025 Sogepu ha registrato un utile di 169.415 euro. Il risultato positivo delle Farmacie Tifernati è stato di 150.359 euro, mentre Polisport ha chiuso con un utile di 1.389 euro.

Farmacie Tifernati ha inoltre distribuito al Comune dividendi per 160.882 euro. L’esercizio del solo ente comunale si è concluso con un risultato positivo di 581.228,97 euro, già riportato nel rendiconto.

Secondo i dati illustrati in aula, i debiti complessivi del gruppo sono diminuiti di oltre 1,3 milioni di euro e il patrimonio netto è salito a 72,4 milioni, superando di oltre 3 milioni quello riferito al solo Comune.

Il saldo negativo e la partecipazione ad AURI

Mariangeli ha attribuito il saldo negativo del consolidato all’inserimento della quota del 4,48 per cento detenuta dal Comune in AURI, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico. L’ente ha chiuso il proprio bilancio 2025 con una perdita di 24.723.344,28 euro.

Nella ricostruzione presentata in consiglio, il risultato di AURI è legato alla mancata registrazione, tra i risconti passivi, di contributi agli investimenti accertati negli anni precedenti e non pagati nell’esercizio di riferimento. L’assessore ha definito tecnico l’effetto sul consolidato e ha sostenuto che non rispecchia l’andamento del Comune.

Tra le partecipate inserite nel documento figura anche Puntozero, che ha chiuso l’esercizio con un utile di 7.447 euro.

Le osservazioni delle opposizioni su Sogepu

La capogruppo di Castello Cambia, Emanuela Arcaleni, ha richiamato l’attenzione su crediti complessivi per quasi 45 milioni di euro, di cui 28 milioni riferiti al Comune e circa 13,3 milioni a Sogepu. Ha inoltre segnalato i debiti della società, pari a circa 24,7 milioni, e le garanzie riconducibili a Sogepu per circa 28 milioni.

Arcaleni ha chiesto una valutazione dei rischi connessi ai finanziamenti, alle garanzie e alla tutela ambientale, anche alla luce delle attività affidate ad altri soggetti nella discarica di Belladanza.

Il consigliere di Fratelli d’Italia Riccardo Leveque ha indicato, tra gli elementi critici, la riduzione del margine operativo e l’aumento di fondi per rischi e oneri. Su Sogepu ha chiesto chiarimenti anche sui rapporti con Sogeco, citando crediti legati alla gestione della gara d’ambito e debiti per servizi svolti dal personale trasferito all’altra società.

Il capogruppo di Forza Italia Tommaso Campagni ha contestato le scelte compiute nelle principali partecipate e ha chiesto risposte sulle relative responsabilità politiche.

Il confronto su Polisport e sulla piscina

Nel dibattito è emersa anche la situazione di Polisport. Arcaleni ha chiesto una rendicontazione sull’impiego di circa 917.000 euro di contributi comunali e un monitoraggio dei servizi. Leveque ha rilevato il calo del valore della produzione, collegandolo anche alla chiusura dell’impianto natatorio.

Il consigliere del Partito Democratico Domenico Duranti ha ricordato i lavori di riqualificazione della piscina e l’incidenza dei costi energetici. Ha inoltre difeso la scelta del Comune di sostenere tariffe sociali per le attività sportive.

Il sindaco Luca Secondi ha collegato la diminuzione della produzione di Polisport all’investimento sulla piscina, compresa la sostituzione dei filtri. Secondi ha sostenuto il ruolo del finanziamento pubblico nella gestione dei servizi sportivi e ha indicato la necessità di lavorare a un piano industriale per gli impianti di Sogepu.

La posizione della maggioranza

La capogruppo della Lista Civica Luca Secondi Sindaco, Rosanna Sabba, ha espresso una valutazione positiva del consolidato rispetto all’anno precedente, richiamando anche il parere favorevole dei revisori dei conti.

L’assessore Mariangeli ha infine ribadito l’obiettivo di mantenere tariffe contenute alla riapertura della piscina. Nel confronto è intervenuto anche Andrea Lignani Marchesani, capogruppo di Castello Civica, che ha contestato alla maggioranza le scelte relative alla guida di Sogepu.