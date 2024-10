Biglietto ridotto per la XX Giornata del Contemporaneo

Città di Castello partecipa per la prima volta alla Giornata Nazionale del Contemporaneo, un’iniziativa giunta alla ventesima edizione, promossa dal Ministero della Cultura e dall’associazione Amaci. Per il fine settimana dal 11 al 13 ottobre, sono previsti numerosi eventi per celebrare l’arte contemporanea, con offerte speciali per l’accesso a due importanti istituzioni culturali della città.

In particolare, la Fondazione Burri e la Pinacoteca Comunale hanno annunciato un biglietto ridotto che consentirà ai visitatori di scoprire le collezioni contemporanee dei due musei, incentivando così una maggiore fruizione delle opere esposte. Presso gli ex Seccatoi del Tabacco, si svolge la mostra “Burri Tempere (1947-1990)”, che presenta una selezione delle opere del celebre artista Alberto Burri, una delle figure chiave dell’arte del XX secolo.

Il programma degli eventi include anche un’inaugurazione molto attesa. Venerdì 11 ottobre alle 17:30, presso la Event Room dell’Ala Nuova, sarà presentata la mostra “Collezionismo Tifernate. Gerardo Dottori a Città di Castello”, a cura di Lorenzo Fiorucci. Questa esposizione è dedicata a Gerardo Dottori, il noto pittore futurista perugino, in occasione del centocentoquarantesimo anniversario della sua nascita. La mostra comprenderà 12 opere provenienti da collezioni private locali, nonché materiali d’archivio, cataloghi e fotografie, che testimoniano l’interesse della comunità di Città di Castello per l’arte futurista e oltre.

La mostra sarà visibile fino a domenica 24 novembre 2024, offrendo ai visitatori un’importante opportunità di approfondire la conoscenza di un artista fondamentale per il panorama artistico italiano. Inoltre, in concomitanza con la Giornata del Contemporaneo, aprirà per la prima volta al pubblico lo studio di Alvaro e Giuliana Sarteanesi. Questa visita sarà possibile sabato 12 e domenica 13 ottobre, con due turni orari, uno dalle 11:00 alle 12:00 e l’altro dalle 15:00 alle 16:00. È consigliata la prenotazione per la visita, da effettuare telefonicamente al numero 0758520656.

In aggiunta, si potrà visitare anche la Meroni Pillitu, una struttura che ospita una delle più importanti raccolte di ceramiche del Novecento. Le visite sono anch’esse su prenotazione, permettendo di scoprire da vicino opere significative del patrimonio artistico contemporaneo.

La Giornata del Contemporaneo si preannuncia quindi un’occasione unica per esplorare l’arte e la cultura di Città di Castello, valorizzando le sue collezioni e i suoi artisti, e coinvolgendo la cittadinanza e i turisti in un ricco programma di eventi e iniziative. La partecipazione a questo evento dimostra l’impegno della città nel promuovere la cultura contemporanea e nel sostenere i propri artisti e collezionisti.