📌 FLASH NEWS – A San Giustino prosegue il percorso che porterà alla riapertura della Biblioteca comunale nella primavera 2027. In corso il riordino di 8.700 volumi a Palazzo Zanchi. Partono gli eventi di “Aspettando la biblioteca” dedicati a famiglie, studenti e lettori

San Giustino, 25 11 2026 – Prosegue il percorso che porterà alla riapertura della Biblioteca comunale di San Giustino, prevista nella primavera del 2027, come riporta il comunicato della Redazione Stampa della Provincia di Perugia. Il servizio culturale sarà nuovamente ospitato nei locali al piano terra di Palazzo Zanchi, accanto a Piazza del Municipio, riportando la sede bibliotecaria nello stesso edificio che aveva accolto il servizio prima del trasferimento avvenuto in via Anconetana negli anni Novanta. L’iniziativa rientra nel programma promosso dall’Amministrazione comunale per restituire alla cittadinanza uno spazio dedicato alla lettura, alla consultazione e alle attività culturali. Gli ambienti sono stati oggetto di un intervento di riqualificazione da 130 mila euro, sostenuto attraverso finanziamenti del GAL.

Riordino in corso per 8.700 volumi

Nei locali rinnovati è entrata nella fase operativa l’attività di recupero e sistemazione del patrimonio librario. Il lavoro è stato affidato alla Cooperativa Il Poliedro, incaricata di seguire tutte le operazioni necessarie alla preparazione della nuova apertura. Il patrimonio da trattare comprende circa 8.700 volumi, rimasti per lungo tempo conservati nei depositi comunali. La situazione risale al 2021 quando, durante l’emergenza pandemica, gli spazi della precedente biblioteca furono convertiti in aule scolastiche per garantire l’accoglienza degli studenti. Oggi ogni libro viene recuperato dagli imballaggi, verificato nelle condizioni di conservazione e sottoposto a pulizia. I volumi in buono stato vengono reinseriti nella collezione e collocati sugli scaffali secondo i criteri di classificazione adottati dalle biblioteche pubbliche, mentre quelli deteriorati vengono avviati alle procedure di scarto. Una parte del materiale ritenuto non più aggiornato rispetto alle esigenze del pubblico viene invece separata dal patrimonio consultabile. Per tali opere il Comune valuta possibili utilizzi futuri, tra cui donazioni, ricollocazioni in altre strutture o iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Spazi differenziati per tutte le fasce di età

La futura biblioteca sarà organizzata in diverse aree funzionali. È prevista una sezione dedicata alla narrativa e alla saggistica, uno spazio specifico per bambini e ragazzi, un settore rivolto alla storia locale e un’emeroteca destinata alla consultazione di quotidiani e periodici. L’obiettivo è creare una struttura capace di rispondere alle esigenze di pubblici differenti, offrendo strumenti di lettura, informazione e approfondimento culturale in un ambiente accessibile e moderno.

Il contributo della cittadinanza attiva

Accanto al lavoro degli operatori specializzati, un ruolo significativo viene svolto dai cittadini coinvolti nel patto di collaborazione denominato “Facciamo la biblioteca”. I partecipanti hanno messo a disposizione tempo ed energie per contribuire all’allestimento dei nuovi spazi. Il loro supporto riguarda il trasferimento dei materiali librari e la collaborazione con l’Amministrazione comunale nelle fasi organizzative del progetto. Secondo il sindaco Stefano Veschi, il percorso di rinascita della biblioteca rappresenta un lavoro condiviso che unisce istituzioni, professionisti e volontari con l’obiettivo di realizzare un luogo aperto alla comunità e destinato a favorire l’avvicinamento alla lettura delle nuove generazioni e degli adulti.

I prossimi interventi verso la riapertura

Una volta conclusa la fase di riordino sarà avviata la catalogazione dei volumi acquisiti più recentemente. Successivamente saranno affrontati gli aspetti relativi all’affidamento della gestione e alla definizione dell’offerta di servizi che accompagnerà la riapertura. Parallelamente sono programmati interventi anche nelle aree esterne. Nei prossimi giorni prenderanno infatti avvio i lavori di sistemazione del giardino della struttura. Lo spazio sarà utilizzato sia come accesso alla biblioteca sia come luogo destinato ad accogliere attività culturali e iniziative all’aperto durante il periodo estivo.

Al via “Aspettando la biblioteca”

L’avvicinamento alla riapertura passa anche attraverso un calendario di appuntamenti dedicati alla promozione della lettura. Nasce così “Aspettando la biblioteca”, un ciclo di iniziative ospitate direttamente nei locali di Palazzo Zanchi. Il primo incontro è fissato per sabato 5 dicembre alle ore 15.30 con “Letture sotto l’albero”, attività rivolta ai bambini dai cinque anni. Il programma prevede letture animate dedicate al Natale attraverso albi illustrati e l’utilizzo del kamishibai, il tradizionale teatrino giapponese di immagini. Gli appuntamenti proseguiranno successivamente con un evento dedicato al Carnevale, previsto per domenica 7 febbraio, e con un’iniziativa collegata alla Giornata mondiale della poesia, in programma domenica 21 marzo. Le attività rappresentano il primo passo verso il ritorno di un servizio culturale che punta a diventare un riferimento per il territorio. Oltre al prestito e alla consultazione dei libri, la futura Biblioteca comunale di San Giustino sarà infatti orientata alla promozione della lettura, alla formazione e alla collaborazione con scuole, associazioni, famiglie e cittadini, in vista della riapertura ufficiale prevista nella primavera del 2027.