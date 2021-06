Belloni (Lega), Amministrazione ha defenestrato nostro professionista

“I cittadini di San Giustino si ricorderanno a lungo di questa amministrazione come artefice della distruzione della macchina amministrativa del nostro Comune”. Ad accendere i riflettori sull’ultimo professionista non valorizzato né considerato dalla Giunta Fratini, è Corrado Belloni, capogruppo Lega, che precisa: ” Dopo i vari pensionamenti, trasferimenti volontari in altri enti di personale amministrativo, spostamenti all’interno degli uffici senza un criterio ben definito, in questi giorni assistiamo al colpo di grazia definitivo.

Il Dott. Graziano Lombardi, artefice del CED di San Giustino, colui che in molti anni con elevata professionalità ha creato dal nulla tutto il sistema informatico del nostro Ente, è stato defenestrato: anziché rinnovargli il contratto, l’amministrazione comunale ha preferito fare un bando al ribasso, come se il merito e la professionalità dimostrata negli anni, non siano di per sé un ottimo motivo per proseguire la collaborazione. Le conseguenze – continua Belloni – saranno, a mio giudizio, pesanti per tutti i cittadini e si aggiungeranno ai già molteplici malfunzionamenti che stanno soffocando la nostra macchina amministrativa. È ora di finirla con i proclami, viste anche le numerose attestazioni di stima pubbliche ricevute dal dott. Lombardi, abbiamo l’ennesima conferma che con queste scelte illogiche l’amministrazione sta compromettendo il futuro del nostro Comune .

Ci si loda per qualche ponte sui fossi ma poi il paese e il comprensorio è in agonia perché manca la manutenzione, gli uffici sono al collasso, le aziende migrano in altri comuni, mi chiedo se sono questi i successi di cui parla il sindaco.

Auspico – conclude Belloni- che il nostro Comune non si privi di una professionalità importante come quella di Graziano Lombardi al quale va tutta la mia stima, la mia solidarietà e la gratitudine per quello che fatto in tutti questi anni”