Basket, Umbertide stende Savona trascinata da D’Angelo

Torna a vincere Umbertide. Dopo due sconfitte in fila, la PFU si riscatta davanti ai propri tifosi. Due punti che valgono il sorpasso su Savona e aggancio al settimo posto a Selargius. Protagonista un’immensa D’Angelo, mvp e autrice di una doppia doppia da 18 punti e 16 rimbalzi.

UMBERTIDE: Stroscio, Boric, Giudice, Paolocci, D’Angelo

SAVONA: Sansalone, Zanetti, Paleari, Salvestrini, Leonardini

Cronaca – Il botta e risposta Zanetti-Paolocci apre ufficialmente la contesa tra le due formazioni. D’Angelo e Boric firmano il primo vantaggio interno (6-5), ma i due attacchi faticano a ingranare. Controsorpasso firmato da Zanetti, ma la trama non cambia con l’equilibrio che continua a regnare e la prima frazione va in archivio sul 13-15. Nel secondo periodo salgono in cattedra Boric e Giudice (19-15), ma le liguri continuano a trovare in Zanetti e Paleari le giuste bocche da fuoco che firmano il 19-20. Si sblocca anche Leonardini, ma è la solita Paleari a continuare a trovare la via del canestro con Savona che a metà gara conduce 28-33. Al rientro in campo è ancora Paleari a mettersi in evidenza, trascinando il divario in doppia cifra sul 30-41. Stroscio dall’arco prova a suonare la carica, poi è D’Angelo a metter due punti fondamentali che riavvicinano a meno quattro la formazione di Staccini. Quattro in fila di Boric completano la rimonta, con Umbertide che impatta a quota 43. La croata si ripete poco dopo, mettendo la firma anche sul vantaggio PFU che con una serie di liberi vola sul 47-43. Savona resta comunque in scia con il terzo quarto che si chiude 49-47. Gli ultimi dieci minuti si aprono con Stroscio a segno, ma Ceccardi e Zanetti tengono a contatto le due squadre, sul 55-52 a metà frazione. Si segna poco, con la tensione che regna su entrambi i due lati del campo. A spezzare l’equilibrio ci pensano così i liberi di Boric, seguiti dal canestro di D’Angelo per il più sette PFU. Paleari è l’ultima a mollare, ma Umbertide è brava ad amministrare e l’1/2 di Stroscio vale la parola fine. Umbertide vince 60-54.

Le parole di coach Staccini: “Non abbiamo fatto una prestazione brillante, merito anche di Savona che ha giocato con grande energia nonostante l’importante assenza di Pobozy, ma le ragazze sono state brave a reagire, come spesso ci è successo quest’anno, nel momento più difficile della partita, sul 30-41. Prendiamo altri due punti molto importanti con la consapevolezza che possiamo e dobbiamo provare a migliorare tanti aspetti del nostro gioco”.

La Bottega del Tartufo Umbertide – Azimut Wealth Management Savona 60 – 54 (13-15, 28-33, 49-47, 60-54)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Giudice* 7 (3/4, 0/3), Bartolini NE, D’Angelo* 18 (6/17 da 2), Boric* 16 (2/7, 0/3), Stroscio* 10 (3/8, 1/2), Avonto NE, Paolocci* 4 (2/6 da 2), Gambelunghe, Gatti 2 (1/2 da 2), Cupellaro 3 (0/1, 1/2). Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 17/45 – Tiri da 3: 2/11 – Tiri Liberi: 20/24 – Rimbalzi: 41 10+31 (D’Angelo 16) – Assist: 6 (Stroscio 2) – Palle Recuperate: 5 (Boric 2) – Palle Perse: 8 (D’Angelo 3)

AZIMUT WEALTH MANAGEMENT SAVONA: Ceccardi 5 (1/2 da 2), Vivalda 1 (0/2 da 2), Salvestrini* 12 (3/8, 2/5), Poletti, Sansalone*, Picasso, Paleari* 16 (5/10, 1/4), Leonardini* 4 (2/5 da 2), Zanetti* 16 (5/10, 1/2). Allenatore: Dagliano R.

Tiri da 2: 16/41 – Tiri da 3: 4/15 – Tiri Liberi: 10/20 – Rimbalzi: 35 8+27 (Zanetti 6) – Assist: 7 (Sansalone 2) – Palle Recuperate: 4 (Ceccardi 1) – Palle Perse: 10 (Zanetti 4)

Arbitri: Bernardo L., Di Tommaso M.