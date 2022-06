Basket Club Fratta, ricevute in Municipio le formazioni del settore giovanile

Ricevute dal sindaco, Luca Carizia, le squadre che si sono contraddistinte in questa stagione

Il Basket Club Fratta si conferma una vera e propria fucina di giovani talenti della pallacanestro umbra.

Il sindaco Luca Carizia nel pomeriggio di martedì 31 maggio ha ricevuto all’interno della Sala del Consiglio Comunale le formazioni giovanili del Fratta che si sono contraddistinte nella stagione cestistica che si è conclusa da poco.

da ufficio stampa Comune di Umbertide

Erano presenti la squadra Under 16 che si è laureata campione regionale, la formazione Under 17 che ha ottenuto il secondo posto nella propria categoria e la Under 19 che ha terminato al quinto posto il campionato interregionale Umbria-Marche.

Insieme al sindaco Carizia alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Basket Club Fratta Lucio Rondini, l’allenatore delle tre squadre Francesco Olivieri, il professor Giovanni Bico (storico segretario e anima storica del Bcf), il vicepresidente Romano Moretti, i dirigenti Sergio Rovere e Michele Venti.

Nel corso del suo intervento il sindaco si è congratulato con i giovani cestisti, con la dirigenza e tutto lo staff tecnico per i risultati ottenuti in questa stagione e li ha spronati a continuare su questa strada. E’ stato quindi sottolineato l’importante lavoro che il Fratta in 58 anni di storia ha sempre svolto nella crescita delle nuove generazioni. Uno dei momenti più toccanti della cerimonia è stato il ricordo commosso di Marco Staccini, storico allenatore del Fratta recentemente scomparso che ha dedicato tutta la sua vita per la crescita dei giovani a livello agonistico.

E’ stata anche l’occasione per ringraziare e salutare dopo tre stagioni alla guida delle formazioni giovanili gialloblù coach Francesco Olivieri, al quale è andato un grande in bocca al lupo per il suo futuro a livello professionale.

Di seguito i nomi degli atleti delle formazioni.

Squadra Under 16: Giovanni Angeletti, Alessio Bauli, Tommaso Fiorucci, Emanuele Luzzi, Andrea Mariotti, Vincenzo Melis, Cesare Palleri, Davide Pendana, Leandro Pelloni, Teo Roselletti, Riccardo Serini, Oscar Soromou, Marco Viti.

Squadra Under 17: Marco Bernasconi, Andrea Brunelli, Cesare Ceccarelli, Edoardo Ciocchetti, Zan Doubouya, Tommaso Guardabassi, Simone Manuali, Alex Olaru, Orlando Williamson.

Squadra Under 19: Martino Babucci, Francesco Bonucci, Andrea Crispoltoni, Tommaso Giornelli, Rocco Giottoli, Matteo Manuali, Filippo Monsignori, Massimiliano Moretti, Giovanni Pelloni, Filippo Roselli, Pietro Staccini, Giorgio Tognaccini, Mattia Venti, Edoardo Villarini.