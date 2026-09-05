Basket Club Fratta presenta la squadra per il campionato DR1

Squadra, staff e dirigenza sul palco alle Ferie di Settembre

📌 FLASH NEWS – Basket Club Fratta presenta la prima squadra alle Ferie di Settembre. Il presidente Francesco Cancian e coach Filippo Venturelli chiamano a raccolta i tifosi per il campionato di DR1 e invitano tutti al Palastaccini. Insieme!

Il Basket Club Fratta ha presentato ufficialmente la prima squadra che affronterà il prossimo campionato di DR1. La formazione, lo staff tecnico e la dirigenza sono saliti sul palco in occasione delle Ferie di Settembre, accolti dagli applausi e dalla partecipazione del pubblico.

La presentazione ha segnato l’avvio pubblico della nuova stagione sportiva della società, chiamata ad affrontare il campionato con un gruppo che punta a proseguire il percorso costruito negli anni. A guidare il club è il nuovo presidente Francesco Cancian, mentre la responsabilità tecnica della prima squadra è stata affidata a Filippo Venturelli.

Entrambi hanno utilizzato l’appuntamento per sottolineare il ruolo della tifoseria e invitare il pubblico a sostenere la squadra al Palastaccini durante la stagione.

Francesco Cancian alla guida della società

Il nuovo presidente Francesco Cancian ha presentato la formazione indicando i principi sui quali il Basket Club Fratta intende costruire il proprio campionato: forza, sacrificio e abnegazione.

Cancian si è detto onorato dell’incarico ricevuto e ha ricordato il fratello Antonio Cancian, fondatore del Basket Club Fratta insieme ad Antonello Renzini. Un richiamo alle origini della società che ha accompagnato l’inizio di una nuova fase dirigenziale.

“Ecco la nostra squadra, pronta ad affrontare il campionato di DR1 e a lottare con forza, sacrificio e abnegazione”, ha dichiarato il presidente.

Il suo intervento si è quindi concentrato sui sostenitori, indicati come una componente fondamentale della vita del club. “La vera ricchezza però siete voi tifosi che ci state sempre vicino, vi aspetto tutti al Palastaccini”, ha aggiunto Cancian rivolgendosi direttamente al pubblico presente.

Filippo Venturelli nuovo capo allenatore

La guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Filippo Venturelli, che durante la presentazione ha ringraziato l’ex presidente e l’intera dirigenza per la fiducia ricevuta.

Il nuovo allenatore eredita un gruppo del quale ha evidenziato qualità e motivazioni. L’obiettivo dichiarato è alimentare ulteriormente l’entusiasmo che accompagna la squadra, lavorando sulla disponibilità dimostrata dai giocatori.

“Eredito un grande gruppo che merita massimo rispetto e che sta dimostrando di avere voglia di giocare a basket”, ha spiegato Venturelli.

Il tecnico ha posto sullo stesso piano il lavoro di giocatori e staff e la presenza dei sostenitori. Per Venturelli, infatti, la partecipazione della tifoseria costituisce uno degli elementi più importanti per accompagnare il percorso della squadra durante il campionato.

L’appello ai tifosi per riempire il Palastaccini

Il rapporto con il pubblico è stato uno dei temi ricorrenti della presentazione. Sia il presidente sia l’allenatore hanno rivolto un invito ai sostenitori affinché continuino ad accompagnare il Basket Club Fratta durante la stagione.

Venturelli ha chiesto alla tifoseria di mantenere il proprio sostegno nei confronti del gruppo e della società, mentre Cancian ha indicato nel Palastaccini il punto di incontro tra squadra e comunità sportiva.

La nuova stagione di DR1 partirà quindi con una formazione che punta a costruire il proprio cammino attraverso il lavoro in palestra e il contributo delle diverse componenti societarie.

La presentazione alle Ferie di Settembre ha consentito al club di mostrare pubblicamente non soltanto il roster della prima squadra, ma anche la struttura tecnica e organizzativa che accompagnerà l’attività.

Filippo Nardi capitano della prima squadra

Il gruppo dei giocatori sarà guidato dal capitano Filippo Nardi. Insieme a lui fanno parte della prima squadra Michele Crispoltoni, Giovanni Ragni, Andrea Crispoltoni, Mattia Venti, Antonio Babucci, Giovanni Pelloni, Cesare Palleri, Lorenzo Gialli, Tommaso Gregori, Riccardo Sierini, Leandro Pelloni, Lauris Plavenieks e Lorenzo Bacocco.

Un organico che sarà affidato a Filippo Venturelli e ai suoi assistenti Tiziano Micheli e Matteo Minestrini. La preparazione atletica sarà invece curata da Francesco Bonucci.

Ad accompagnare la prima squadra nel corso della stagione saranno Alessandro Fiorucci e Nicola Palazzetti.

La società ha quindi definito una struttura nella quale responsabilità tecniche, preparazione e organizzazione vengono distribuite tra diverse figure, con l’obiettivo di accompagnare il gruppo durante l’intero campionato di DR1.

Paolo Giovannoni vicepresidente del Basket Club Fratta

Accanto al presidente Francesco Cancian opererà il vicepresidente Paolo Giovannoni. La composizione dello staff conferma inoltre l’attenzione rivolta dal club non soltanto alla prima squadra, ma anche al movimento giovanile.

La responsabilità del settore giovanile è affidata a Tiziano Micheli, mentre tra gli allenatori figurano Federico Banello e Teo Roselletti.

Per le formazioni Under 13 e Under 17 Silver lavoreranno Tiziano Micheli e Graziano Carubini. La squadra Under 14 Gold sarà invece seguita da Michele Crispoltoni e Leandro Pelloni.

Per Under 17 Gold e Under 19 Gold la conduzione tecnica è affidata a Michele Crispoltoni e Matteo Minestrini. Gli accompagnatori del settore giovanile sono Giorgio Baldi, Paolo Corsici e Daniele Cecchetti.

Una struttura che parte dal settore giovanile

La composizione dello staff evidenzia il peso attribuito dal Basket Club Fratta alla continuità tra attività giovanile e prima squadra. Diverse figure ricoprono infatti ruoli tecnici nelle varie categorie, contribuendo a collegare le differenti fasce del movimento societario.

Tiziano Micheli, oltre a essere responsabile del settore giovanile, affianca Venturelli nella prima squadra e segue direttamente alcune delle formazioni più giovani. Anche Michele Crispoltoni, presente nel roster della DR1, svolge un ruolo nell’attività tecnica delle squadre Gold.

La società si presenta così alla nuova stagione con un’organizzazione che coinvolge dirigenti, tecnici, preparatori e accompagnatori, distribuendo le responsabilità tra prima squadra e vivaio.

Sabato 12 settembre la mostra al Palastaccini

La serata delle Ferie di Settembre è servita anche per annunciare un nuovo appuntamento dedicato alla storia del Basket Club Fratta. Sabato 12 settembre alle ore 18, al Palastaccini, sarà inaugurata una mostra di ritratti dedicata a giocatori e dirigenti della società.

Le opere, realizzate dal Maestro Renzini, ripercorreranno il periodo dal 1964 a oggi, offrendo attraverso i volti dei protagonisti una ricostruzione della storia sportiva del Fratta.

Durante la presentazione della prima squadra è stato rivolto un invito all’intera cittadinanza a partecipare all’inaugurazione.

L’esposizione aggiunge quindi alla nuova stagione agonistica un momento dedicato alla memoria del club, collegando il gruppo chiamato ad affrontare la DR1 con le persone che hanno partecipato alla vita della società nel corso dei decenni.

Tradizione e nuova stagione si incontrano

La presentazione alle Ferie di Settembre ha unito passato, presente e prospettive future del Basket Club Fratta. Il ricordo delle origini richiamato da Francesco Cancian, la nuova responsabilità tecnica affidata a Filippo Venturelli e la composizione del roster hanno definito i principali elementi con cui il club si prepara al campionato.

Al centro rimane anche il rapporto con i sostenitori. Presidente e allenatore hanno indicato nella presenza del pubblico una componente essenziale per accompagnare la squadra durante gli appuntamenti della stagione.

Il prossimo passaggio sarà quello del campo, con Filippo Nardi e compagni impegnati nel campionato di DR1. Prima, però, il Palastaccini ospiterà il 12 settembre l’iniziativa dedicata ai ritratti di giocatori e dirigenti dal 1964 a oggi, mettendo in relazione la storia del Basket Club Fratta con il nuovo corso appena presentato.