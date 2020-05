Bandiera Croce Rossa esposta sua facciata comune Umbertide 

La bandiera della Croce Rossa è stata esposta sulla facciata del palazzo comunale di Umbertide, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa che si celebra ogni anno l’8 maggio.

“L’impegno dei volontari della Croce Rossa Italiana è stato, è e sarà fondamentale nel corso dell’emergenza sanitaria in atto – afferma il sindaco Luca Carizia – Loro, unitamente alle donne e agli uomini di tutte le associazioni di volontariato, sono un esempio da seguire e da valorizzare. Oggi più che mai deve essere dato un riconoscimento, simbolico e dal grande significato, verso coloro che hanno donato il loro impegno e la loro forza di volontà per la Croce Rossa e per la nostra comunità nel corso degli anni e durante il periodo che stiamo vivendo”.