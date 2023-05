Ballottaggio Umbertide, elezione del sindaco e del consiglio comunale

Domenica 28 maggio 2023, dalle 7,00 alle 23,00, e lunedì 29 maggio, dalle 7,00 alle 15,00 avrà luogo il turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Chi può votare

Gli stessi elettori iscritti alle liste elettorali e ammessi a votare domenica 14 e lunedì 15

i cittadini italiani, residenti ad Umbertide, maggiorenni o che compiono 18 anni entro il giorno fissato per le elezioni e che non siano incorsi in condanne penali che comportino la perdita del diritto elettorale;

i cittadini dell’Unione Europea, purché regolarmente residenti ad Umbertide , maggiorenni o che compiono 18 anni entro il giorno fissato per le elezioni e che non siano incorsi in condanne penali che comportino la perdita del diritto elettorale sia in Italia che nel Paese di origine. Per votare ad Umbertide è necessario aver richiesto l’iscrizione nelle apposite liste aggiunte esclusivamente entro il 4 aprile 2023;

maggiorenni o che compiono 18 anni entro il giorno fissato per le elezioni e che non siano incorsi in condanne penali che comportino la perdita del diritto elettorale sia in Italia che nel Paese di origine. i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, potranno esercitare il proprio diritto di voto unicamente presentandosi al seggio di iscrizione elettorale del Comune di Umbertide. Gli elettori iscritti all’Aire riceveranno, tramite posta, la cartolina avviso con l’indicazione delle date delle elezioni.

Coloro che acquisiscono la maggiore età dopo il primo turno (cioè tra l’15 maggio e il 29 maggio) non potranno comunque essere ammessi al voto.

Dove si vota

Gli elettori devono votare nella sezione elettorale che è indicata sulla tessera elettorale.

Come si vota

Per votare l’elettore deve presentarsi al seggio ed esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale ( carta d’identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione). È possibile recarsi al voto anche con la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica. Ai fini dell’identificazione degli elettori, sono validi anche le carte d’identità e gli altri documenti di identificazione scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante.

ALTRE INFORMAZIONI

TESSERE ELETTORALI ESAURITE O SMARRITE

Qualora la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti gli spazi disponibili per la certificazione del voto o risulti smarrita, l’elettore, prima di recarsi al seggio, dovrà chiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale presso l’Ufficio elettorale del Comune di Umbertide.

Per fare ciò occorre:

Presentarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe/Elettorale – con sede presso la Residenza comunale in Piazza Matteotti n. 1 (II^ Piano) – con un documento d’identità.

Il rilascio è immediato.

Può presentarsi anche un altro componente la famiglia anagrafica, munito del proprio documento d’identità.

APERTURE STRAORDINARIE DELL’UFFICIO ELETTORALE

L’Ufficio elettorale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione e nei giorni della votazione con il seguente orario:

venerdì 26/05/2023 dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

sabato 27/05/2023 dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

domenica 28/05/2023 dalle ore 7,00 alle ore 23,00

lunedì 29/05/2023 dalle ore 7,00 alle ore 15,00

per le operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali, di duplicati e degli attestati.

Si comunicano, inoltre, i seguenti recapiti ai quali è possibile contattare l’ufficio elettorale:

– chiamando ai numeri di: 0759419212 o 0759419246;

-tramite mail all’indirizzo: anagrafe@comune.umbertide.pg.it.

ELETTORI NON DEAMBULANTI O DISABILI

Gli elettori non deambulanti o disabili, quando la sede elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote e/o non è priva di barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune allocata in sede esente da barriere architettoniche.

Per lo scopo sono state individuate le seguenti sezioni elettorali prive di barriere architettoniche:

– Sezione 2: Scuola Materna – Via Garibaldi 7 – Umbertide

– Sezione 3: Scuola Materna – Via Garibaldi 7 – Umbertide

– Sezione 4: Scuola Materna – Via Garibaldi 7 – Umbertide

– Sezione 5: Scuola Materna – Via Garibaldi 7 – Umbertide

Per esercitare il diritto di voto in sezione diversa da quella di iscrizione dovrà essere esibita, unitamente alla tessera elettorale, attestazione medica rilasciata gratuitamente dall’Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o copia autentica della patente di guida speciale , purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

SERVIZIO DI TRASPORTO

Il Comune mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito, attivo nella giornata di domenica 28 maggio, al fine di favorire l’esercizio del diritto di voto da parte di persone in grave difficoltà a raggiungere il seggio per motivi di assenza di rete familiare.

Si invitano le persone in tale condizione a fare richiesta del servizio contattando telefonicamente l’Ufficio Elettorale ai seguenti numeri: 075/9419212 – 075/9419246, negli orari di apertura dell’Ufficio elettorale.

SEGGI ELETTORALI

Il numero totale dei votanti è di 12.547 persone, di cui 6.082 uomini e 6.465 donne.

Questa la divisione dei votanti seggio per seggio:

– Seggio 1 Capoluogo, Scuola Elementare “Di Vittorio” – Via Capitini: 1005

– Seggio 2 Capoluogo, Materna Garibaldi – Via G. Garibaldi: 748

– Seggio 3 Capoluogo, Materna Garibaldi – Via G. Garibaldi: 712

– Seggio 4 Capoluogo, Materna Garibaldi – Via G. Garibaldi: 793

– Seggio 5 Capoluogo, Materna Garibaldi – Via G. Garibaldi: 753

– Seggio 6 Capoluogo, Scuola Media Pascoli – Via M. Montessori n.4: 722

– Seggio 7 Capoluogo, Scuola Media Pascoli – Via M. Montessori n.4: 590

– Seggio 8 Capoluogo, Scuola Media Pascoli – Via M. Montessori n.4: 510

– Seggio 9 Niccone, Scuola Materna Molino Vitelli – Niccone: 667

– Seggio 10 Verna, Scuola Elementare “A. Frank” – Viale Ranchi n.1 – Verna: 649

– Seggio 11 Pierantonio, Cva – Pierantonio – Viale G. Di Vittorio: 853

– Seggio 12 Montecastelli, Scuola Elementare “A. Frank” – Viale Ranchi n.1 – Verna: 511

– Seggio 13 Calzolaro, Cva – Calzolaro – Via Cortonese: 339

– Seggio 14 Preggio, Scuola Elementare – Preggio: 180

– Seggio 15 Capoluogo, Media Mavarelli – Via Montessori n.2: 859

– Seggio 16 Capoluogo, Media Mavarelli – Via Montessori n.2: 947

– Seggio 17 Capoluogo, Media Mavarelli – Via Montessori n.2: 888

– Seggio 18 Capoluogo, Media Mavarelli – Via Montessori n.2: 821.

Il seggio più numeroso è il numero 1 (Capoluogo, Scuola Elementare “Di Vittorio” – Via Capitini) con 1005 votanti, mentre il meno numeroso è il numero 14 (Preggio, Scuola Elementare – Preggio) con 180 votanti.