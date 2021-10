Chiama o scrivi in redazione

Balestra Storica, Città di Castello ospiterà la finale del campionato nazionale

La competizione si terra’ domenica 31 ottobre. Attesi tiratori da Genova, Bagni di Lucca, Casette di Siena, Orvieto

ittà di Castello ospiterà l’ultima giornata del Campionato italiano di balestra storica. L’appuntamento è per, dalle ore 9 alle 14, nell’ex bocciofila di via San Ansano 25, in località Piosina.

Da Ufficio stampa Figest – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

I partecipanti alla manifestazione tireranno in costume storico. Alla fine della competizione verranno proclamati il campione italiano maschile e femminile del 2021.

Gareggeranno gruppi provenienti da Genova, Bagni di Lucca, Casette di Siena, Orvieto e, naturalmente, gli atleti locali del Manipolo Mercenario Valtiberino di Città di Castello.

Saranno presenti anche esponenti del direttivo FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali che promuove l’iniziativa.