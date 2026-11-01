Badiali inaugurato il CVA con nuovi spazi

Una nuova struttura al servizio della frazione

📌 FLASH NEWS – Inaugurato il CVA Badiali a Città di Castello. La nuova struttura, realizzata con un investimento comunale di 340 mila euro e il contributo della Società Rionale, offrirà spazi per attività sociali, culturali, sportive e funzioni di protezione civile per l’intera comunità

Città di Castello, 2 11 2026 – È stato inaugurato il CVA Badiali, nuovo centro destinato alla vita sociale della frazione di Badiali, nel territorio comunale di Città di Castello. L’apertura della struttura rappresenta un passaggio importante per una comunità che negli ultimi anni ha registrato una crescita della popolazione e una conseguente esigenza di spazi dedicati all’incontro, alla partecipazione e alla condivisione. L’intervento è stato realizzato grazie a un investimento di 340 mila euro da parte del Comune di Città di Castello, affiancato dalla collaborazione della Società Rionale Badiali, che ha contribuito alla progettazione dell’edificio e alla realizzazione di alcune opere complementari. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di dotare la frazione di un luogo stabile e funzionale capace di favorire l’aggregazione tra residenti di tutte le età, promuovendo attività culturali, sociali e sportive e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale.

Badiali conta oggi circa 600 abitanti e negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo urbanistico che ha modificato il volto della frazione. In questo contesto, la disponibilità di uno spazio pubblico dedicato all’incontro era considerata una necessità sempre più evidente. Il nuovo centro nasce proprio per rispondere a queste esigenze. La struttura è stata concepita come luogo aperto alla cittadinanza, destinato ad accogliere iniziative, eventi e momenti di partecipazione collettiva. La sua posizione, in prossimità dell’abitato, del campo sportivo, della scuola dell’infanzia e della chiesa, ne rafforza ulteriormente il ruolo di punto di riferimento per la vita della frazione. Un elemento determinante per la realizzazione dell’opera è stata la cessione gratuita dell’area da parte della Confraternita di Maria Santissima del Combarbio e del Gonfalone di Grumale, che ha consentito all’amministrazione comunale di sviluppare il progetto in un contesto strategicamente collegato ai principali servizi del territorio.

Il CVA presenta un’impostazione moderna ed è stato costruito secondo criteri antisismici. L’edificio si sviluppa su un unico piano, con una pianta rettangolare e senza barriere architettoniche, garantendo così la piena accessibilità agli utenti. La superficie interna, pari a circa 250 metri quadrati, comprende una spaziosa sala polivalente destinata a incontri e attività pubbliche, un ufficio, una cucina attrezzata con servizi dedicati, un locale adibito a dispensa e servizi igienici completi di docce. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità. Tutti gli ambienti sono infatti progettati per consentire un utilizzo agevole anche alle persone con disabilità, favorendo un utilizzo inclusivo della struttura.

Tra gli aspetti qualificanti dell’intervento figura la scelta di soluzioni orientate all’efficienza energetica. La climatizzazione della sala principale è affidata a un sistema a pompa di calore alimentato da un impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio. L’impianto comprende diciotto moduli fotovoltaici, un inverter e una batteria di accumulo, elementi che consentono una gestione energetica più sostenibile e una riduzione dei consumi. Gli altri locali di servizio vengono invece riscaldati attraverso radiatori collegati a un sistema ibrido composto da caldaia a condensazione e pompa di calore. Una soluzione studiata per garantire comfort e funzionalità durante tutto l’anno.

Oltre alla sua funzione sociale, il nuovo centro è stato concepito per rispondere anche a esigenze di protezione civile. Le caratteristiche costruttive e la dotazione degli spazi permettono infatti alla struttura di essere utilizzata come presidio operativo in caso di emergenze o calamità. Questa duplice funzione amplia il valore dell’investimento pubblico, trasformando il CVA in una risorsa non soltanto per la vita associativa della frazione, ma anche per la sicurezza e l’assistenza alla popolazione in situazioni straordinarie.

Anche le aree esterne sono state progettate nel rispetto delle caratteristiche del luogo. Il piazzale in ghiaia è stato inserito in modo armonico nel paesaggio circostante, con la presenza di aree verdi destinate a mitigare l’impatto visivo dei parcheggi e a migliorare la fruibilità complessiva dell’area. I collegamenti pedonali sono stati realizzati tenendo conto delle esigenze delle persone con ridotta mobilità, garantendo percorsi facilmente accessibili. A completare il quadro è un impianto di illuminazione pubblica con tecnologia Led e pali di arredo urbano collegati alla rete elettrica.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerosi cittadini, amministratori e rappresentanti del territorio. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti hanno evidenziato il valore dell’opera come luogo pensato per favorire relazioni, partecipazione e coesione sociale. Presenti anche il vicesindaco Giuseppe Stefano Bernicchi, gli assessori Rodolfo Braccalenti, Michela Botteghi, Benedetta Calagreti e Letizia Guerri, insieme al responsabile unico del progetto Gianluca Moscioni.

La cerimonia è stata coordinata dal presidente della Società Rionale Badiali, Fabrizio Tarducci, che ha sottolineato l’importanza della nuova struttura per lo sviluppo della comunità locale e per le future attività associative. Tra gli intervenuti figuravano inoltre la consigliera regionale Letizia Michelini, il presidente del consiglio comunale Luciano Bacchetta, i rappresentanti della parrocchia e lo storico parroco di Badiali don Antonio Ferrini, che ha impartito la benedizione ricordando la storia e il percorso che hanno portato alla realizzazione del nuovo centro.

Con l’apertura del CVA Badiali, la frazione dispone ora di uno spazio moderno e versatile destinato a diventare il principale punto di incontro della comunità, rafforzando socialità, partecipazione e servizi per il territorio.