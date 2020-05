Bacchetta, da oggi ospedale covid free, lunedì aprono bar e parrucchieri

“I dati di oggi registrano nessun nuovo positivo e nessun nuovo guarito con un ulteriore consolidamento della situazione. Presto alcune misure di contenimento saranno allentate, potranno riaprire alcune categorie tra cui bar, ristoranti, barbieri, parrucchieri, operatori che hanno pagato un prezzo alto nel periodo della Fase Uno. La ripresa e l’adeguamento alle misure di sicurezza sarà complesso ma anche il Comune aiuterà per facilitare questa ripresa affinchè le attività possa ripartire ed insieme anche l’occupazione.

Tutto questo potrebbe essere vero fin da lunedì 18 maggio. Facciamo a tutti gli interessati un grande in bocca al lupo sperando che l’apertura ci sia nel rispetto di ogni cautela. Da oggi il nostro ospedale che ha un reparto COVID dedicato è Covid free, non ha degenti malati di questo virus. Ringraziamo le Farmacie Comunali per aver donato un letto attrezzato all’ospedale, che ha dovuto impegnarsi a fondo per fronteggiare questa emergenza inedita. Voglio fare gli auguri a Marietta Fortuna che oggi compie cento anni. Buon compleanno e che ne possa festeggiare ancora molti. Avere molti tifernati ultracentenari è un bel segno, significa che qui si vive bene”.