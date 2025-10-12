Autunno a Città di Castello, modifiche a traffico e mercati

Dal 13 ottobre al 5 novembre limitazioni nel centro storico

Con l’avvio di “Autunno a Città di Castello”, il centro storico tifernate diventa per tutto ottobre il fulcro dei grandi eventi umbri. Il calendario prevede tre manifestazioni di rilievo nazionale: Tiferno Comics Fest and Games il 18 e 19 ottobre, Altrocioccolato dal 24 al 26 ottobre e il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato dal 31 ottobre al 2 novembre. Le iniziative, che si terranno nelle principali piazze cittadine — Matteotti, Gabriotti e Fanti — comporteranno importanti modifiche alla viabilità e alla collocazione dei mercati periodici.

Per consentire l’allestimento delle strutture e lo svolgimento in sicurezza degli eventi, dalle ore 06.00 di lunedì 13 ottobre fino alla mezzanotte di martedì 4 novembre saranno vietati transito e sosta a tutti i veicoli a motore, inclusi quelli autorizzati, nelle piazze Gabriotti, Fanti e Matteotti. Saranno esclusi solo i mezzi di emergenza e urgenza.

Come ogni anno, anche i mercati cittadini cambieranno sede. Il mercato settimanale si trasferirà nel parcheggio dello stadio comunale Corrado Bernicchi, dove si terrà nei giorni 16, 18, 23, 25, 30 e 31 ottobre. Durante tali giornate, dalle ore 06.00 alle 14.00, sarà vietata la sosta ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate nel parcheggio di via della Barca. Nello stesso orario, transito e sosta saranno interdetti nel parcheggio antistante lo stadio, ad eccezione dell’ultimo tratto in direzione nord, fronte viale Europa. Sarà comunque garantito il transito ai residenti per consentire l’accesso alle proprie abitazioni.

Il mercatino agroalimentare del martedì verrà invece allestito, nelle giornate del 21 e del 28 ottobre, nella parte di piazza Gabriotti prospiciente i giardini del Cassero. In quelle date, dalle ore 06.00 alle 14.00, sarà vietata la sosta veicolare, compresi i mezzi autorizzati, per permettere l’installazione degli stand e la regolare circolazione pedonale.

Per quanto riguarda Retrò, la storica mostra mercato dell’antiquariato e del collezionismo, l’edizione mensile si svolgerà domenica 19 ottobre in piazza Garibaldi. Dalle ore 06.00 alle 20.00, transito e sosta saranno vietati in tutta la piazza e in via Gramsci, nel tratto compreso tra via Sant’Antonio e piazza Garibaldi.

Le disposizioni, contenute nelle determinazioni del Servizio Commercio e nei provvedimenti emessi dal Comando della Polizia Locale, mirano a garantire il regolare svolgimento degli eventi e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Durante il periodo interessato, sarà attiva una segnaletica dedicata e personale della Polizia municipale presidierà le aree principali per fornire indicazioni e gestire le deviazioni.

Con “Autunno a Città di Castello”, la città si prepara ad accogliere visitatori da tutta l’Umbria e oltre, in un susseguirsi di appuntamenti dedicati alla cultura, all’arte, al gusto e alle tradizioni locali. Un mese di eventi che trasformerà il cuore storico tifernate in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra fumetti, cioccolato e tartufo bianco.