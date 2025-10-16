Autunno a Città di Castello: mercato si sposta per grandi eventi

16 Ottobre 2025 Città di Castello, Economia, Ultime notizie 0
Autunno a Città di Castello: mercato si sposta per grandi eventi
foto: Mercato Stadio Bernicchi - Città di Castello

Spazi riadattati per garantire eventi in sicurezza

In concomitanza con il ricco cartellone di eventi del Autunno a Città di Castello, il tradizionale mercato settimanale muta sede, trasferendosi nel parcheggio dello stadio comunale Corrado Bernicchi per tutto il mese di ottobre. Questa necessità nasce dall’organizzazione di manifestazioni di rilievo nazionale e dal desiderio di garantire un’ottimale fruizione degli spazi cittadini. Durante questo periodo, le numerose iniziative, tra cui il notoTiferno Comics Fest and Games”, Altrocioccolato e il prestigioso Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, attireranno un gran numero di visitatori nel centro storico. Pertanto, il mercato tornerà alle sue consuete piazze solo a novembre, mentre fino al 31 ottobre gli operatori allestiranno i loro banchi presso l’area antistante lo stadio.

Le mattinate di alcuni giovedì e sabati, nonché venerdì 31 ottobre, vedranno ulteriori spostamenti del mercato, accompagnati da specifiche ordinanze della Polizia Locale. Queste prevedono il divieto di sosta e transito per mezzi pesanti e veicoli non autorizzati, a garanzia della sicurezza e della regolare gestione degli spazi pubblici. Non solo il mercato settimanale subirà variazioni: anche il mercatino agroalimentare del martedì si trasferirà temporaneamente in piazza Gabriotti, mentre l’evento mensile “Retrò” si svolgerà in piazza Garibaldi e vie limitrofe con divieti di sosta temporanei.

Queste importanti disposizioni, come riporta Marco Baruffi del Comune di Città di Castello, si inseriscono in un contesto di grande attenzione verso la valorizzazione e la sicurezza degli eventi culturali cittadine, con l’obiettivo di offrire a cittadini e visitatori un’esperienza serena e ben organizzata.

Il coordinamento tra enti e forze dell’ordine assicura che ogni iniziativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti e della vivibilità urbana, confermando la cura con cui la comunità tifernate affronta l’autunno, stagione ricca di appuntamenti e tradizione. La città si prepara ad accogliere con entusiasmo turisti ed appassionati, riscoprendo la propria anima attraverso mercati, festival e sapori autentici

