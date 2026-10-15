Autunno a Città di Castello, mercati spostati per gli eventi

Cambia la viabilità commerciale a Città di Castello

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello scattano le modifiche temporanee ai mercati cittadini per consentire l’allestimento di Altrocioccolato e del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Dal 19 ottobre al 17 novembre cambiano sedi e posteggi per ambulanti e operatori commerciali

Città di Castello, 16 ottobre 2026 – Con l’avvicinarsi di Autunno a Città di Castello, il centro storico della città si prepara ad accogliere alcune delle manifestazioni più rappresentative della stagione. Tra ottobre e novembre il cuore cittadino ospiterà infatti appuntamenti dedicati alle eccellenze culturali, sociali ed enogastronomiche umbre, richiamando operatori, espositori e visitatori.

Nel programma figurano Altrocioccolato, in calendario dal 22 al 25 ottobre, e la 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, che quest’anno si articolerà in tre diversi fine settimana: dal 30 ottobre al 1° novembre, dal 6 all’8 novembre e dal 13 al 15 novembre.

Per consentire il montaggio delle strutture necessarie alle manifestazioni, sarà necessario modificare temporaneamente l’assetto abituale dei mercati cittadini.

A partire da lunedì 19 ottobre e fino a martedì 17 novembre, il mercato settimanale non si svolgerà nelle sedi tradizionali del centro storico. Gli operatori saranno trasferiti nel parcheggio dello stadio comunale Corrado Bernicchi, dove si terranno le giornate mercatali previste il 22, 24, 29 e 31 ottobre, oltre al 5, 7, 12 e 14 novembre. La decisione è stata adottata per permettere l’allestimento degli spazi destinati agli eventi nelle aree di piazza Matteotti, piazza Gabriotti, piazza Fanti e nel loggiato Gildoni, luoghi che ospiteranno parte delle iniziative del calendario autunnale. Le variazioni non interesseranno soltanto il mercato settimanale. Anche gli ambulanti del mercato ortofrutticolo, che normalmente operano nel parcheggio Collesi, saranno coinvolti nella riorganizzazione predisposta dal Comune. Nello stesso periodo verrà infatti modificata la collocazione del mercatino agroalimentare del martedì. Le edizioni del 20 e 27 ottobre e del 3, 10 e 17 novembre saranno ospitate nella porzione di piazza Gabriotti situata di fronte ai giardini del Cassero. L’obiettivo è garantire la continuità delle attività commerciali conciliandola con le esigenze logistiche legate alle manifestazioni in programma nel centro storico.

Le modifiche sono contenute nella determinazione dirigenziale emanata dal Servizio Commercio, che disciplina il nuovo assetto temporaneo delle mostre e dei mercati periodici durante il periodo interessato dagli eventi. Il provvedimento prende in considerazione non soltanto le date delle manifestazioni, ma anche i tempi tecnici necessari alle operazioni di installazione e successivo smontaggio delle strutture utilizzate per ospitare espositori, stand e attività collegate. La gestione operativa degli spostamenti sarà affidata al Comando della Polizia Locale, che agirà in collaborazione con il Servizio Commercio per definire la sistemazione dei posteggi. Saranno effettuati gli eventuali trasferimenti e i possibili adeguamenti delle aree assegnate agli operatori, con l’obiettivo di assicurare la migliore organizzazione possibile dei mercati durante il periodo di svolgimento degli eventi.

Nei prossimi giorni la Polizia Locale emanerà inoltre una specifica ordinanza dedicata alla viabilità, nella quale saranno illustrati i provvedimenti previsti per la circolazione e la gestione degli spazi interessati da Autunno a Città di Castello, la rassegna che trasformerà il centro storico tifernate in uno dei principali poli degli eventi autunnali dell’Umbria, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello.