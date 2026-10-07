Autonoleggio, due denunce per omissioni nei controlli

7 Ottobre 2026 Città di Castello, Cronaca, Ultime notizie 0
Autonoleggio, due denunce per omissioni nei controlli

Verifiche in attività, a Città di Castello irregolarità 

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello la Polizia di Stato ha denunciato due titolari di attività di noleggio veicoli senza conducente. Nei controlli svolti in dieci esercizi commerciali è stata contestata l’omessa comunicazione dei dati relativi ai contratti attraverso il sistema Cargos previsto dalla normativa vigente
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Città di Castello, 7 10 2026 – La Polizia di Stato di Perugia ha denunciato due persone nell’ambito di una serie di verifiche mirate al rispetto delle disposizioni previste per il noleggio di veicoli senza conducente, come riporta il comunicato di Mirra Caterina – Polizia di Stato. L’attività ispettiva è stata effettuata nel territorio di Città di Castello e ha riguardato il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione stabiliti dalla normativa nazionale. L’intervento rientra in un programma di controlli amministrativi finalizzati a verificare la regolarità delle procedure adottate dagli operatori del settore. Nel corso degli accertamenti sono state esaminate dieci attività commerciali che svolgono servizio di autonoleggio. Durante le verifiche, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, con il supporto della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia e degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello, ha individuato due esercizi che non avevano rispettato gli obblighi previsti dall’articolo 17 del decreto legge 113 del 2018.

Secondo quanto accertato dagli operatori, i titolari delle due attività non avevano provveduto alla trasmissione dei dati richiesti dalla normativa per i contratti di noleggio stipulati con i clienti. Per questo motivo sono stati denunciati per l’ipotesi di reato legata all’omessa comunicazione delle informazioni previste dalla legge. La disciplina vigente impone agli esercenti che noleggiano veicoli senza conducente di comunicare, tramite il portale Cargos (Car Renter Guardian Operation System), i dati identificativi del cliente che richiede il mezzo e quelli relativi al veicolo concesso in uso. La trasmissione deve avvenire al momento della sottoscrizione del contratto e comunque prima della consegna del veicolo. Si tratta di un adempimento introdotto con finalità di prevenzione e sicurezza pubblica.

Il sistema consente il confronto immediato tra le informazioni inviate dagli operatori economici e quelle custodite nel Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno. Attraverso questo meccanismo possono essere individuate eventuali situazioni meritevoli di approfondimento sotto il profilo della prevenzione del terrorismo e del contrasto a specifiche forme di criminalità associata. Qualora emergano elementi considerati rilevanti, il sistema genera una segnalazione diretta alla Sala Operativa competente, consentendo l’attivazione delle successive attività di verifica e controllo da parte delle forze di polizia. La normativa stabilisce conseguenze penali per chi non adempie all’obbligo di comunicazione dei dati. In base alle disposizioni vigenti, l’inosservanza può essere punita con l’arresto fino a tre mesi oppure con un’ammenda fino a 206 euro.

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