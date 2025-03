Auto si schianta contro edificio a Castello, grave la conducente

Incidente stradale a Città di Castello, intervento dei Vigili del Fuoco

Auto si schianta contro edificio – Oggi, 06 marzo 2025, intorno alle ore 15:10, i Vigili del Fuoco di Città di Castello sono stati chiamati per un intervento a seguito di un incidente stradale che ha avuto luogo in via Rodolfo Morandi, nei pressi del civico 6. Un fuoristrada, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantato contro un edificio, danneggiando una parte del muro esterno.

I soccorritori dei Vigili del Fuoco sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente e hanno estratto dalla vettura una donna che era rimasta intrappolata. La signora, nonostante le gravi condizioni, era ancora vigile, ma accusava forti dolori agli arti inferiori.

Una volta liberata, è stata immediatamente presa in carico dal personale medico del 118 che ha provveduto al suo trasporto in ospedale per un approfondito esame e trattamento delle ferite. Le sue condizioni, purtroppo, sono ancora da valutare con precisione, ma sembrano stabilizzarsi grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che si sono occupati di gestire il traffico e di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. La viabilità nella zona è stata interrotta per consentire l’intervento dei soccorritori e per la rimozione del veicolo incidentato.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, ma fortunatamente, grazie all’efficace risposta dei soccorritori, i danni sono stati contenuti e la situazione è sotto controllo.