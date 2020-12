Auto sbanda e colpisce tre macchine parcheggiate, succede a Città Castello

Incidente stradale a Città di Castello. E’ accaduto nella serata di sabato lungo via Cortonese altezza del civico 21, in direzione San Secondo. Una vettura dopo aver sbandato ha colpito tre vetture parcheggiate. I due occupanti della macchina investitrice, sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso.