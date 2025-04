Auto fuori controllo, intervento di 118 e Vigili del Fuoco

Incidente sulla E45 – Un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Città di Castello nella mattinata di martedì 15 aprile 2025, intorno alle ore 9:15, lungo la strada statale E45, in direzione nord, al chilometro 133. Un’autovettura è finita fuori controllo, urtando violentemente il guardrail e arrestando la propria corsa in mezzo alla carreggiata, ostacolando temporaneamente la circolazione.

A bordo del veicolo viaggiava una sola persona, una donna, rimasta ferita nell’impatto. A seguito della chiamata di emergenza, sul posto si sono portati rapidamente i soccorritori: una squadra dei Vigili del Fuoco della sede tifernate, il personale sanitario del 118 e una pattuglia della Polizia Stradale, incaricata di regolare il traffico e svolgere i rilievi dell’incidente.

L’auto, dopo aver perso aderenza, si è spostata lateralmente fino a colpire la barriera di sicurezza metallica posta ai margini della carreggiata. Il violento urto ha danneggiato la parte anteriore del veicolo. L’impatto non ha provocato l’uscita di strada del mezzo, che però è rimasto in una posizione pericolosa per il passaggio di altri veicoli. I pompieri, all’arrivo sul posto, hanno trovato la conducente cosciente ma in condizioni sofferenti. Dopo aver aperto l’abitacolo e messo in sicurezza il veicolo, l’hanno aiutata ad uscire con il supporto degli operatori sanitari.

Il personale medico ha prestato le prime cure sul luogo dell’incidente prima di procedere al trasporto della donna al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non risultavano gravi, ma lamentava dolori compatibili con il trauma da impatto. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’episodio.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno provveduto a delimitare l’area dell’intervento, consentendo lo svolgimento delle operazioni di soccorso in sicurezza e cercando di contenere i disagi alla circolazione stradale, che ha subito alcuni rallentamenti nel tratto interessato. È stata inoltre avviata la raccolta di tutti gli elementi utili per la ricostruzione della dinamica. Al momento, le cause della perdita di controllo del mezzo non sono state rese note, ma non si esclude che possano essere riconducibili a un improvviso guasto tecnico o a un momento di disattenzione della guidatrice.

Il tratto interessato, al momento dell’incidente, non era segnalato come particolarmente pericoloso né risultava essere interessato da lavori o deviazioni. Tuttavia, la posizione dell’auto dopo l’impatto ha comportato l’attivazione delle misure necessarie per evitare ulteriori rischi, fino al completo sgombero della carreggiata.

Dopo l’intervento sanitario, i Vigili del Fuoco hanno verificato l’integrità delle strutture coinvolte, in particolare del guardrail colpito, e hanno messo in sicurezza il tratto stradale. Il veicolo è stato poi rimosso con l’ausilio di un carro attrezzi. Le operazioni complessive si sono concluse nel giro di circa un’ora e mezza, consentendo la progressiva normalizzazione del traffico.

L’intervento, avvenuto in una giornata di regolare flusso veicolare, ha dimostrato ancora una volta la tempestività e la collaborazione tra le forze operative impegnate nel garantire la sicurezza dei cittadini sulla rete viaria. I soccorsi si sono svolti in modo coordinato e senza particolari criticità, evitando il peggioramento delle condizioni della persona coinvolta e prevenendo possibili ulteriori sinistri a causa del veicolo fermo in mezzo alla strada.

L’episodio rappresenta l’ennesimo caso in cui il sistema integrato di emergenza ha risposto con efficacia, intervenendo in tempi rapidi in una zona, quella della E45, spesso teatro di incidenti di varia entità. Il tratto tra Città di Castello e le località limitrofe è da tempo monitorato con attenzione dalle autorità competenti, in considerazione della sua alta percorrenza e della particolare conformazione stradale in alcuni punti.

La conducente, secondo quanto appreso dai soccorritori, non era accompagnata da altre persone al momento dello schianto. Il quadro clinico sarà definito con maggiore precisione nelle prossime ore, ma il fatto che fosse cosciente all’arrivo dei primi soccorsi è stato considerato un segnale rassicurante.

L’incidente ha comunque riproposto la questione della sicurezza stradale e della necessità di continuare a sensibilizzare gli automobilisti sull’adozione di comportamenti prudenti, anche su tratti stradali apparentemente agevoli. L’uso delle cinture, il rispetto dei limiti e l’attenzione alla guida restano elementi fondamentali per prevenire situazioni come quella registrata questa mattina.

La strada statale E45, interessata quotidianamente da un elevato volume di traffico, continua a richiedere una vigilanza costante sia in termini di manutenzione che di controlli preventivi, al fine di ridurre la frequenza e la gravità degli episodi di incidentalità.