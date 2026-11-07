Auto contro due veicoli in sosta, il conducente in ospedale

Incidente in via Engels, tra le ipotesi un malore alla guida

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Incidente in via Engels verso viale Aldo Bologni. Auto contro mezzi in sosta, conducente in ospedale. Rilievi della Polizia locale

📌 FLASH NEWS – Incidente in via Engels alle 16:45. Un conducente perde il controllo dell’auto e urta un veicolo in sosta, spinto contro un altro mezzo. Soccorso e portato in ospedale. Tra le ipotesi, un malore. Rilievi della Polizia locale.

Un conducente è stato soccorso e trasportato all’ospedale cittadino dopo un incidente avvenuto intorno alle 16:45 in via Engels. Secondo la prima ricostruzione della Polizia locale, il veicolo sul quale viaggiava ha colpito un mezzo parcheggiato, provocandone lo spostamento e il successivo urto contro un’altra vettura in sosta.

Tra le ipotesi indicate dagli agenti figura un malore alla guida, che potrebbe aver causato la perdita di controllo del mezzo.

L’intervento dopo la segnalazione alla centrale

La pattuglia di pronto intervento della Polizia locale è stata inviata sul posto in seguito a una segnalazione arrivata alla centrale operativa del comando.

Quando gli agenti hanno raggiunto il luogo dell’incidente, il personale sanitario era già impegnato nelle prime cure al conducente. L’uomo è stato successivamente accompagnato in ospedale, mentre la pattuglia ha effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’accaduto.

Il primo impatto sul lato destro della strada

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo percorreva via Engels in direzione di viale Aldo Bologni. Durante la marcia, il conducente ne avrebbe perso il controllo, andando a urtare una vettura ferma sul margine destro della carreggiata, rispetto al proprio senso di percorrenza.

L’impatto ha spinto in avanti il mezzo parcheggiato. Quest’ultimo ha quindi colpito un secondo veicolo in sosta, coinvolgendo complessivamente tre mezzi nella sequenza dell’incidente.

Gli accertamenti sulla causa

La possibile origine del sinistro resta legata all’ipotesi del malore riferita dalla Polizia locale. I rilievi svolti dalla pattuglia hanno consentito di ricostruire la direzione di marcia e la successione degli urti.