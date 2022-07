Search for: Search Button

Augusto Quarta, due metri, nuovo centrale ErmGroup Pallavolo

Augusto Quarta, 200 cm, classe ’93, è il nuovo centrale della ErmGroup Pallavolo San Giustino. Il ventottenne bolognese, atleta di grande esperienza, vestirà i colori biancoazzurri nell’imminente stagione 2022/2023, arricchendo la batteria dei centrali sangiustinesi.

Dopo l’esordio a quindici anni nelle giovanili della Zinella Volley (Bo) e il prosieguo a Piacenza, la carriera pallavolistica di Quarta è stata un’escalation di successi. Tre stagioni in serie B (Gran Volley Bologna, Pallavolo Olbia e Universal Pallavolo Carpi) e poi il salto in A2 con la B-Chem Potenza Picena, vincendo nel 2015 il campionato e l’accesso in Superlega. Il secondo anno in questo ambiente è risultato ancora più stimolante, una grande stagione, dove Quarta ha trainato la squadra per raggiungere ancora lo stesso obiettivo.

Questo traguardo però è arrivato l’anno successivo, nel 2017, con la BBC Castellana Grotte, salendo a quota due in tre anni.

Ancora due stagioni in A2 con Acqua Fonteviva Massa e la Conad Reggio Emilia per poi disputare in A3 con Sa.Ma.

Portomaggiore e lo scorso anno con Maury’s Com Cavi Tuscania. In attesa di scendere in campo con la maglia n. 17, Augusto Quarta ha dichiarato cosa lo ha spinto a venire a San Giustino: “Quando ci sono società serie, che lavorano bene le voci girano ed è stato così per la ErmGroup Pallavolo San Giustino.

Il team è molto valido, il tifo è buono ed è particolarmente stimolante per un giocatore entrare a far parte di una realtà come questa. Già sapevo che avrei trovato un’ottima società. Spero di portare la mia esperienza e ottenere il massimo con la squadra; sarebbe bello andare avanti. Sarà fondamentale lavorare tanto e cercare di rimanere alti in classifica.”