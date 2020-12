Auguri di Natale a Città di Castello con l’esibizione delle scuole di Castello Danza

L’amministrazione comunale farà gli auguri di Buon Natale ai tifernati insieme all’associazione Castello Danza, con l’esibizione in programma domani, domenica 13 dicembre alle ore 18, in piazza Gabriotti. Alla presenza del sindaco Luciano Bacchetta e dell’assessore al Commercio e al Turismo Riccardo Carletti, andrà in scena l’evento che si sarebbe dovuto tenere in occasione dell’accensione dell’albero e delle luminarie natalizie nel cento storico per la festa dell’Immacolata Concezione, rinviato poi per il maltempo.

L’iniziativa sarà aperta dalla proiezione su un maxi-schermo collocato in piazza Matteotti di un cortometraggio “aperto”, con una prima parte filmata a Villa Pasqui e nelle vie cittadine, che sarà completata dalla performance live di quattro artisti. Il tema dell’esibizione è “Il dono dell’Arte”, il dono che farà Castello Danza ai propri allievi, ma anche a tutti gli amanti dell’arte.

Gli artisti in scena risponderanno a una simbolica chiamata, con una esibizione rivolta al pubblico divenuto “mancante” per la pandemia in atto. Completato dalla performance live in piazza Matteotti, il cortometraggio sarà divulgato nei giorni successivi attraverso i canali social, in modo che possa raggiungere idealmente tutti i tifernati.