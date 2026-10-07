Attrezzi da scasso in auto sulla E45 denunciati i tre uomini

Controlli per i furti, sequestrati trapano e piede di porco

📌 FLASH NEWS – Tre uomini di 32, 29 e 28 anni denunciati dai Carabinieri dopo un controllo sulla E45. Nell’auto a noleggio emersi un piede di porco e un trapano nascosti in una valigia. Sequestrati gli attrezzi per gli accertamenti tecnici.

Tre uomini di 32, 29 e 28 anni sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello. L’ipotesi di reato contestata è il possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. Il provvedimento è scaturito da un controllo lungo la E45, strada statale 3 bis, dove i militari hanno fermato un’automobile diretta verso sud.

L’intervento rientra nei servizi predisposti nell’Altotevere dopo i furti consumati o tentati sul territorio. L’attività della Compagnia è orientata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, con controlli mirati nelle fasce orarie considerate maggiormente a rischio.

L’accelerazione richiama l’attenzione della pattuglia

A insospettire i Carabinieri è stato il comportamento del conducente. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha aumentato la velocità dell’autovettura. I militari hanno quindi raggiunto il mezzo e ne hanno disposto il fermo per effettuare le verifiche sugli occupanti.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che l’automobile era intestata a una società di noleggio. A bordo si trovavano i tre uomini, tutti provenienti da altre regioni. Il controllo del veicolo è stato seguito dalle verifiche sulle loro posizioni e sulle ragioni della presenza nella zona.

Gli accertamenti sui tre occupanti

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, ciascuno degli uomini aveva precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Nessuno dei tre, inoltre, è riuscito a fornire una valida giustificazione della propria presenza sul territorio.

Nel corso dell’intervento, i militari hanno proceduto sia alla perquisizione personale sia a quella dell’autovettura. È stato questo ulteriore passaggio a consentire il ritrovamento degli strumenti successivamente sottoposti a sequestro, custoditi all’interno di un bagaglio presente nel mezzo.

Gli strumenti nascosti nella valigia

La perquisizione ha portato alla scoperta di un piede di porco e di un trapano corredato da un set di punte, occultati in una valigia. Il materiale è stato sequestrato per essere sottoposto ai successivi accertamenti tecnici.

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno deferito i tre uomini all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di possesso ingiustificato degli attrezzi rinvenuti. La contestazione riportata riguarda dunque quanto emerso durante il controllo sulla E45. Il comunicato non attribuisce agli occupanti dell’automobile la responsabilità dei furti che hanno motivato il rafforzamento dei servizi nell’Altotevere.